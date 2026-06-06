Jonatan Christie Melaju ke Final Indonesia Open 2026, Megawati Hangestri Kembali ke Korea, dan Indonesia Jadi Tuan Rumah PMGO

Berita utama mencakup pencapaian Jonatan Christie yang lolos ke final Indonesia Open 2026, strategi Megawati Hangestri beradaptasi di Korea Selatan menjelang V-League, serta berbagai event esports dan teknologi terkini di Indonesia.

Jonatan Christie berhasil melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan atlet Thailand Panitchaphon Teeraratsakul di semifinal dalam pertarungan sengit tiga gim dengan skor 16-21, 21-10, dan 21-12.

Ini menjadi prestasi terbaiknya di turnamen ini, setelah sebelumnya hanya capsing di semifinal pada 2021. Tuan rumah Indonesia memastikan memiliki dua wakil di final yang akan digelar di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara itu, pevoli Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan menjelang V-League 2026/2027 setelah resmi bergabung dengan Hyundai Hillstate. Ia berbagi pengalamanadaptasinya saat pertama kali berangkat ke Korea Selatan dua tahun lalu.

Mega mengungkapkan caranya cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, yaitu dengan mengajak ngobrol rekan setimnya untuk menjadi akrab lebih cepat. Ia mengakui penyesuaian intensitas latihan cukup berat, namun pendekatan sosial itu membantu survives dan beradaptasi dengan baik di Red Sparks. Di bidang esports, Indonesia kembali menjadi tuan rumah turnamen kelas dunia, yaitu PUBG Mobile Global Open (PMGO) 2026 Season 1 Main Event di Jakarta dengan 32 tim terbaik dari berbagai negara.

Selain itu, pada ajang Short Course Emerging Series di GBK, sembilan rekor pecah termasuk empat rekor yang diraih oleh Jason Donovan Yusuf. Di dunia tenis, Janice Tjen bersama Talia Gibson from Australia menjadi juara di turnamen internasional. Prediksi duel Alex Pereira melawan Ciryl Gane juga dikemukakan oleh Alexander Volkanovski, sementara Vertu meluncurkan AlphaFold, HP lipat mewah berharga jutaan. Google memperkenalkan Gemini Go untuk HP entry-level dan Search Profile untuk kreator





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