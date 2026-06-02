Jonatan Christie Melaju ke 16 Besar Indonesia Open 2026 setelah Mengalahkan Jia Heng Jason Teh

Pebulutangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie berhasil menang straight games atas lawan Singapura Jia Heng Jason Teh di babak 32 besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, 2 Juni 2026. Kemenangan dengan skor 21-18 dan 21-15 ini membawanya ke babak 16 besar.

Pebulutangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie tampil memukau di babak 32 besar Polytron Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan , Jakarta, pada 2 Juni 2026.

Dalam pertandingan tersebut, Jonatan Christie berhasil mengatasi lawan dari Singapura, Jia Heng Jason Teh, dengan kemenangan straight games 21-18 dan 21-15. Pertandingan ini menjadi salah satu momen penting dalam jalannya turnamen Indonesia Open 2026, di mana Jonatan menunjukkan konsistensi permainan yang tinggi. Dari awal pertandingan, Jonatan sudah mengontrol ritme dengan serangan-serangan agresif dan defensif yang solid, memaksa Jason Teh untuk kesulitan mengembalikan setiap servis dan smes yang dilancarkan.

Di gim pertama, Jonatan memenangkan keunggulan dengan skor 21-18 setelah harus berjuang mengejar angka di awal. Namun di gim kedua, Jonatan lebih menguasai permainan dengan pengembalian yang lebih akurat dan variasi stroke yang membuat lawan kesulitan mengejar. Kemenangan ini mengantar Jonatan ke babak 16 besar, di mana ia akan bertemu dengan pebulutangkis lain yang tersisa dari kompetisi.

Indonesia Open 2026 menjadi salah satu turnamen BWF World Tour yang dinanti, dengan hadiah uang yang besar dan poin ranking yang berharga bagi pebulutangkis. Lokasi Istora Senayan yang familiar dengan dukungan penonton yang ramai memberikan atmosfir intens yang menguntungkan bagi Jonatan di kandang. Keberhasilan Jonatan juga menjadi kabar gembira bagi tim Indonesia yang berharap pebulutangkis senior ini bisa mempertahankan dominasi di nomor tunggal putra.

Di sisi lain, Jia Heng Jason Teh dari Singapura menunjukkan perlawanan yang sengit meski harus mengakui kekalahan. Performa Theresa cukup memuaskan di level turnamen internasional, namun keoggahan Jonatan terbukti lebih unggul. Turnamen ini juga menjadi ajang penting untuk sejumlah pebulutangkis muda Asia yang berkeinginan meningkatkan ranking mereka. Dengan hasil ini, Jonatan meningkatkan peluangnya untuk meraih gelar juara di Indonesia Open 2026, sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu andalan tim Indonesia di nomor tunggal putra.

