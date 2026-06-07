Jonatan Christie Kalah di Final Polytron Indonesia Open 2026 dari Victor Lai

Jonatan Christie menempati posisi runner-up setelah kalah dari Victor Lai dalam final Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, dengan skor 21-19 21-8.

Petenis bulu tangkis Indonesia Jonatan Christie kembali menjadi sorotan publik pada ajang final Polytron Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 7 Juni 2026.

Dalam pertandingan melawan pemain asal Kanada, Victor Lai, Christie berjuang keras meski akhirnya harus menelan kekalahan dengan dua set skor 21-19 dan 21-8. Pertandingan tersebut menampilkan intensitas tinggi sejak servis pembuka, dengan kedua atlet saling bertukar pukulan cepat dan menampilkan variasi serangan yang memukau penonton. Pada set pertama, Christie menunjukkan kemampuan bertahan dan serangan balik yang tajam, berhasil menekan Lai hingga kedudukan 19-19 sebelum akhirnya Lai mengamankan dua poin terakhir untuk menutup set dengan skor 21-19.

Set kedua, Lai mengubah taktik dengan meningkatkan agresifitas di forehand dan memanfaatkan ruang lapangan yang terbuka, membuat Christie kesulitan mengembalikan serangan. Hasil akhir 21-8 mencerminkan dominasi Lai dalam fase tersebut, sekaligus menandai catatan penting dalam karier Victor Lai yang kini menambah koleksi gelar internasionalnya





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Jonatan Christie Victor Lai Polytron Indonesia Open 2026 Bulu Tangkis Final

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