Jonatan Christie Kalah di Final Indonesia Open 2026, Victor Lai Juara

Jonatan Christie harus terkalahkan di final Indonesia Open 2026 oleh Victor Lai dari Kanada dalam dua gim langsung. Kekalahan ini memutususai harapannya meraih gelar juara di kandang, sementara Victor Lai membuktikan diri dengan memenangkan trofi Super 1000 pertamanya.

Perjalanan Jonatan Christie di Indonesia Open 2026 harus berakhir pahit. Mimpi meraih gelar juara kandang pupus usai takluk dari Victor Lai di final tunggal putra .

Pebulu tangkis non-unggulan asal Kanada, Victor Lai, berhasil mengalahkan Jonatan Christie dengan skor 19-21 dan 8-21 dalam dua gim. Kekalahan ini menghentikan langkah Jonatan yang sebelumnya tampil impresif sepanjang turnamen dan memutususai harapannya untuk mengangkat trofi di hadapan publik. Laga final menjadi antiklimaks bagi Jonatan yang mencapai final pertamanya di ajang BWF World Tour Super 1000. Sejak awal gim pertama, Victor Lai menunjukkan performa sangat solid dan membuat Jonatan Christie tidak nyaman.

Pemain muda Kanada ini berhasil meredam serangan-serangan agresif Jonatan, memaksa pertandingan berjalan dalam reli-reli ketat yang menguras fisik kedua pemain. Jonatan berusaha keras menjaga jarak poin namun beberapa kesalahan sendiri pada momen krusial di akhir gim pertama dimanfaatkan Victor Lai untuk merebut gim pertama dengan skor tipis 21-19. Di gim kedua, situasi semakin sulit bagi Jonatan meski dengan dukungan penuh publik Istora. Victor Lai semakin percaya diri setelah mengamankan gim pertama.

Victor cepat unggul dan terus memberikan tekanan, sementara Jonatan tertinggal jauh 4-8 di awal dan tampak kesulitan keluar dari tekanan tersebut. Tidak mampu menemukan celah untuk mengembangkan strateginya, Jonatan terlihat frustrasi. Victor Lai menjaga tempo permainan dengan baik, memaksa Jonatan lebih banyak bertahan. Akhirnya Victor menutup pertandingan dengan skor telak 21-8 di gim kedua, mengantarkan dirinya meraih trofi terbesar dalam kariernya di ajang Super 1000.

Kemenangan Victor Lai menjadi kejutan besar. Ia sudah sebelumnya menyingkirkan unggulan keenam Chou Tien Chen di semifinal. Sementara Jonatan Christie harus menunda lagi mimpi menjadi juara Indonesia Open di depan publiknya sendiri. Beberapaрепортаж terkini juga menyoroti penurunan performa Jonatan di turnamen-turnamen sebelumnya.

Di Indonesia Masters 2024, ia tersingkir di babak 16 besar setelah kalah dari Lu Guang Zu. Di Japan Open 2023, Jonatan juga kalah dari Viktor Axelsen. Selain itu, tim bulutangkis Indonesia menghadapi tantangan berat di Piala Thomas 2026 setelah tertinggal 0-2 dari Prancis, di mana Alwi Farhan mengakui tekanan besar





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