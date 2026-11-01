Jonatan Christie Kalah di Final Hylo Open 2026, Indonesia Tetap Ada di Ganda Putri

Jonatan Christie kalah dari Anthony Sinisuka Ginting dalam final Hylo Open 2026. Indonesia masih berharap gelar dari ganda putri Amallia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Jonatan Christie harus mengakui kekalahan dari Anthony Sinisuka Ginting dalam pertandingan final tunggal putra bulu tangkis Hylo Open 2026. Pertandingan yang berlangsung di arena Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, pada Minggu malam waktu Indonesia Barat tanggal 1 November 2026 ini berakhir dengan skor dua gim langsung. Jonatan Christie tidak mampu menahan serangan gencar dari lawannya dalam laga yang ditunggu banyak penggemar bulu tangkis di dalam maupun luar negeri.

Skor Akhir Final Jonatan Christie

Jonatan Christie mencatatkan skor akhir 17-21 pada gim pertama dan 10-21 pada gim kedua. Pertandingan dibuka dengan cukup sengit di mana kedua pemain sempat imbang 4-4 di angka awal. Namun, Jonatan mengalami tekanan hebat saat Ginting berhasil merebut empat poin beruntun untuk membuka jarak yang sulit dikejar di babak pertama.

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Usai kehilangan beberapa poin krusial, Jonatan mencoba bangkit dengan memutar skor menjadi 9-8. Sayang, momentum kembali berpihak ke lawan ketika Jonatan melakukan beberapa kekeliruan kecil yang berakibat fatal. Kesalahan-kesalahan tersebut membuat Jonatan tertinggal jauh dengan skor 10-18.

Kekalahan Jonatan Christie di Final

Di gim pertama, Jonatan berhasil mengurangi deficit menjadi hanya satu poin. Namun, ia tidak mampu merebut gim pembuka dan terpaksa menyerah dengan skor 17-21. Kegagalan memenangkan gim pertama berdampak besar pada psikologi permainan Jonatan sepanjang pertandingan yang berlangsung singkat itu.

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Gim kedua dimulai dengan Jonatan kehilangan momentum kembali. Ia mengalami kebobolan empat poin berturut-turut di awal gim kedua. Meskipun sesekali menunjukkan perlawanan, Jonatan yang berusia 29 tahun tersebut menghabiskan seluruh gim kedua dalam posisi tertinggal dan tidak mampu comeback.

Penantian Gelar Pertama 2026

Dengan hasil kekalahan ini, Jonatan Christie masih menunggu gelar pertamanya di tahun 2026. Kekalahan di final Hylo Open ini menjadi babak ketiga kekecewaan baginya di tahun ini. Sebelumnya, Jonatan juga gagal meraih gelar di final India Open dan Indonesia Open.

Gagalnya Jonatan merebut trofi di turnamen BWF World Tour ini menambah daftar gelar yang belum ia raih di tahun ini. Ia berharap bisa bangkit lebih cepat untuk meraih prestasi gemilang di turnamen mendatang yang masih tersisa dalam kalender bulu tangkis internasional.

Harapan Ganda Putri Indonesia

Sementara itu, Indonesia masih memiliki satu wakil di final Hylo Open 2026. Pasangan ganda putri Amallia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti akan berusaha keras naik ke podium tertinggi turnamen tersebut. Mereka akan menghadapi unggulan pertama dari Chinese Taipei, yaitu pasangan Hsu Yin-hui dan Lin Jhih-yun.

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Kesuksesan memenangkan pertandingan final ganda putri akan berbuah gelar kedua bagi pasangan Tiwi dan Fadia di ajang BWF World Tour. Prestasi ini akan menjadi catatan penting bagi perjalanan mereka di tur dunia bulu tangkis musim ini. Both players have shown great resilience throughout the tournament.

Riwayat Trofi Sebelumnya Pasangan Tiwi

Sebelumnya, pasangan Amallia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti sudah berhasil meraih gelar di Thailand Masters 2026. Mereka mengalahkan duo asal China, yaitu Bao Li Jing dan Li Yi Jing, untuk meraih trofi tersebut. Kemenangan di Thailand menjadi bukti kemampuan mereka bersaing di level tertinggi.

Pertandingan final ganda putri Hylo Open 2026 akan menjadi ujian berikutnya bagi pasangan Indonesia. Mereka akan dihadapkan pada pasangan unggulan pertama yang memiliki pengalaman dan keterampilan tinggi. Kekalahan Jonatan Christie di tunggal putra membuat seluruh harapan kini terpusat pada kesuksesan pasangan ganda putri di laga penutup.

Indonesia berharap pasangan ganda putri ini bisa membawa pulang trofi dan menambah koleksi medali emas bagi kontingen Indonesia. Kegagalan Jonatan Christie di final tunggal putra menjadi motivasi bagi pasangan ganda putri untuk tampil maksimal dan meraih kemenangan di pertandingan penutup turnamen bergengsi ini.