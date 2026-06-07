Jonatan Christie Gagal Angkat Trofi di Final Indonesia Open 2026, Kalah dari Victor Lai

Jonatan Christie kalah 19-21, 8-21 dari Victor Lai di final Polytron Indonesia Open 2026, mengakhiri harapan penonton lokal meski pencapaian mencapai final pertama kali menjadi catatan penting dalam kariernya.

Jonatan Christie , pebulutangkis tunggal putra Indonesia, menutup partai final Polytron Indonesia Open 2026 dengan kekalahan melawan wakil Kanada, Victor Lai , pada Minggu 7 Juni 2026 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Pertandingan yang menjadi sorotan publik karena menampilkan atlet tuan rumah di hadapan pendukungnya berakhir dengan skor 19-21 di gim pertama dan 8-21 di gim kedua. Meskipun sempat menunjukkan perlawanan sengit pada set pertama, Christie tidak mampu menahan serangan tajam Lai yang menguasai permainan sejak pertengahan set, memaksa sang Indonesia menurunkan performa drastis pada set kedua. Kekalahan ini sekaligus menutup harapan penonton lokal yang mengharapkan sorotan trofi Indonesia Open 2026 diterbangkan pulang oleh juara asal Senayan.

Kemenangan Victor Lai menandai prestasi historis bagi pemain Kanada yang pertama kali menembus final turnamen BWF World Tour Super 1000 di tanah Asia Tenggara. Penampilannya yang konsisten dan variasi pukulan menyerang membuatnya unggul dalam kedua set, terutama pada set kedua yang berakhir 21-8. Bagi Jonatan Christie, meski tidak berhasil menambah koleksi gelar Indonesia Open, pencapaian mencapai final untuk pertama kalinya dalam kariernya tetap menjadi catatan penting.

Sebelumnya, Christie berhasil menembus semifinal melalui comeback dramatis melawan Alex Lanier di Hylo Open, menunjukkan mental baja yang kini menjadi sorotan para pengamat. Keberhasilan menembus fase final ini membuka peluang bagi Christie untuk memperbaiki strategi dan meningkatkan intensitas latihannya menjelang turnamen besar berikutnya, termasuk Asia Championships dan Waktu Olimpiade Paris 2024 yang masih menanti. Setelah pertandingan, kedua pemain berfoto bersama piala di tengah sorotan media.

Foto itu memperlihatkan Kristi (kiri) dan Lai (kanan) dengan senyum sportivitas, menandakan penghormatan terhadap performa masing‑masing. Penampilan Christie di final Indonesia Open 2026 tetap mengukir sejarah bagi bulutangkis Indonesia karena menandai kembalinya atlet ini ke panggung final turnamen bergengsi setelah penantian panjang.

Meskipun belum memperoleh gelar juara pertama di ajang tanah air, pengalaman ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi Kristi untuk kembali bersaing di level tertinggi, sekaligus menginspirasi generasi muda bulutangkis Indonesia yang menantikan kebangkitan kembali bintang-bintang lokal di arena internasional





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Bulutangkis Indonesia Open 2026 Jonatan Christie Victor Lai BWF World Tour

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