Jokowi Tunjukkan Ijazah SD Sampai S1 di PN Jakarta Timur

Budi Utomo dan tim hukum mendokumentasikan proses sidang kasus pencemaran nama nama terkait tudingan ijazah palsu yang melibatkan mantan presiden Indonesia.

Pernyataan publik resmi mengenai keaslian dokumen pendidikan mantan Presiden Joko Widodo menjadi pusat perhatian dalam persidangan hukum yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis, 5 November 2026. Kegiatan ini diselenggarakan secara terbuka untuk menjawab tudingan yang menyasar integritas akademik sang mantan pemimpin negara.

Proses Verifikasi Dokumen Pendidikan Publik

Mantan Presiden Joko Widodo secara fisik memperlihatkan seluruh rangkaian ijazah akademik mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi kepada seluruh pihak yang hadir di dalam ruang persidangan. Tindakan demonstratif ini dilakukan sebagai respons langsung terhadap pertanyaan dan permintaan kejelasan dari Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini.

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Keputusan untuk membuka dokumen-dokumen ini diambil setelah Jokowi menyampaikan permohonan izin kepada Hakim Ketua Majelis. Ia berargumen bahwa dirinya telah memberikan janji lisan sebelumnya untuk menunjukkan bukti keaslian dokumen pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga S1 kepada masyarakat umum yang mengikuti jalannya persidangan.

Dalam pernyataannya kepada Majelis Hakim, mantan Presiden Joko Widodo secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk transparansi publik. Ia berharap agar pengunjung sidang dan awak media dapat melihat langsung bukti-bukti fisik tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keaslian riwayat pendidikannya yang selama ini diperdebatkan.

Setelah Majelis Hakim memberikan persetujuan atas permohonannya, mantan Presiden Joko Widodo kemudian membalikkan tubuhnya ke arah pintu masuk ruang sidang. Gerakannya tersebut bertujuan agar seluruh pengunjung yang berada di balik pagar pemisah serta para wartawan yang meliput dapat melihat jelas tumpukan dokumen ijazah yang dipegangnya.

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Riwayat Akademik dan Pernyataan Tertulis

Sebelum melakukan presentasi fisik dokumen, Mantan Presiden Joko Widodo telah menjelaskan kronologi jalur pendidikan yang ditempuhnya secara rinci dan berurutan. Ia menegaskan bahwa proses pembelajaran formalnya dimulai dari jenjang pendidikan dasar yang ditempuh di sebuah institusi pemerintah di daerah asalnya.

Sesuai dengan kesaksiannya di hadapan Majelis Hakim di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mantan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ia menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta. Pernyataan ini merupakan jawaban langsung dari pertanyaan Jaksa Penuntut Umum yang meminta rincian riwayat pendidikan secara berurutan.

Setelah menyelesaikan masa pendidikan dasar, mantan Presiden Joko Widodo melanjutkan studinya ke jenjang sekolah menengah pertama. Ia secara tegas menyebutkan bahwa institusi tempat ia menempuh pendidikan menengah pertama tersebut adalah SMP Negeri 1 Kota Surakarta, yang berada di provinsi yang sama dengan tempat kelahirannya.

Untuk jenjang pendidikan menengah atas, Mantan Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa ia menyelesaikan masa studinya di SMA Negeri 6 Kota Surakarta. Rincian ini menjadi bagian penting dari bukti dokumenter yang ia gunakan untuk menepis berbagai spekulasi dan tuduhan yang mengarah pada ketidakabsahan ijazahnya.

Peran Saksi Pendamping dalam Proses Hukum

Kehadiran para anggota keluarga inti Mantan Presiden Joko Widodo di ruang sidang menjadi momen penting yang mendukung keberlangsungan proses persidangan hari ini. Mereka hadir bukan sebagai pihak yang dituntut, melainkan sebagai saksi pendamping untuk memberikan dukungan moral kepada sang ayah yang sedang memberikan kesaksiannya.

Kaesang Pangarep hadir di bangku saksi untuk mendampingi proses pengungkapan fakta-fakta yang berkaitan dengan riwayat pendidikan mantan Presiden. Kehadirannya menandai dukungan penuh dari putra sulung mantan pemimpin negara terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Di sisi lain, Kahiyang Ayu juga hadir menyertai prosesi ini sebagai bagian dari tim keluarga yang mendukung sang ayah. Keduanya duduk berdampingan dengan Mantan Presiden Joko Widodo selama proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim berlangsung, menciptakan suasana yang menunjukkan kesolidan keluarga di tengah tekanan publik.

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Konteks Kasus dan Tuntutan Hukum

Persidangan ini merupakan bagian dari proses hukum yang terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang menimpa Mantan Presiden Joko Widodo. Tuntutan ini bermula dari pernyataan atau publikasi yang dianggap menyinggung keaslian ijazah akademik yang dimilikinya.

Roy Suryo hadir dalam sidang tersebut sebagai pihak yang menjadi bagian dari sengketa atau yang terkait dengan narasi yang diperdebatkan. Kehadirannya di ruang sidang menjadi sorotan media karena perannya dalam dinamika perselisihan hukum ini.

Proses verifikasi dokumen pendidikan ini dilakukan dengan prosedur hukum yang ketat untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang disajikan sesuai dengan ketentuan bukti yang berlaku. Majelis Hakim mengawasi setiap langkah yang diambil oleh saksi dalam memamerkan dokumen-dokumen tersebut.

Dampak dan Kelanjutan Proses Persidangan

Tindakan transparansi yang dilakukan oleh Mantan Presiden Joko Widodo diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Pembuktian fisik atas keaslian ijazah menjadi salah satu kunci utama dalam membantah tuduhan yang diajukan oleh pihak lawan di pengadilan.

Langkah ini juga membuka ruang bagi publik untuk memverifikasi klaim mereka sendiri melalui bukti-bukti yang dapat dilihat secara langsung. Transparansi ini diharapkan dapat meredakan perdebatan yang selama ini beredar di ruang publik terkait isu ijazah palsu.

Kesaksian dan penyajian dokumen ini merupakan bagian dari strategi pertahanan hukum yang dilakukan oleh Mantan Presiden Joko Widodo. Proses pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua bukti yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.

Sidang hari ini menandai langkah signifikan dalam penyelesaian perkara yang berlarut-larut ini. Dengan adanya bukti fisik yang diverifikasi langsung di hadapan Majelis Hakim, proses penentuan kebenaran fakta dapat berjalan lebih objektif dan akuntabel.