Jokowi Tunjukkan Ijazah Lengkap di Sidang Pencemaran Nama Baik PN Jaktim

Presiden Joko Widodo secara langsung memamerkan ijazah SD hingga S1 kepada publik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Langkah ini dilakukan untuk membantah klaim palsu dalam kasus Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma.

PRESIDEN Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo tampil sebagai saksi kunci dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026. Dalam suasana persidangan yang alot, mantan Gubernur Jakarta ini secara fisik menghadirkan dan memamerkan seluruh dokumen ijazah mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga sarjana sebagai bukti autentik atas klaim akademik yang selama ini dipertanyakan oleh para terdakwa.

Mekanisme Pembuktian Ijazah di Ruang Sidang

Langkah dramatis ini diambil setelah Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu menyerahkan barang bukti berupa ijazah Jokowi kepada majelis hakim untuk diverifikasi. Menindaklanjuti hal tersebut, Presiden yang saat ini berusia 74 tahun meminta izin secara lisan kepada majelis hakim untuk menampilkan dokumen tersebut kepada para pengunjung sidang dan awak media yang hadir.

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Dengan nada tenang namun tegas, beliau menyatakan bahwa ia telah berjanji untuk membuka keaslian riwayat pendidikannya secara transparan. Permintaan izin tersebut disambut oleh majelis hakim, sehingga Presiden dapat membalikkan badan dan langsung menunjukkan rangkaian ijazah tersebut ke arah ruangan tempat pengunjung dan wartawan duduk, sebelum kembali duduk di kursi saksi setelah proses pamer selesai.

Riwayat Pendidikan dan Pendapat Para Pihak

Sebelum momen pamer ijazah tersebut, Jokowi telah memberikan kesaksian detail mengenai latar belakang akademiknya saat diuji oleh jaksa. Beliau menegaskan bahwa perjalanan pendidikannya dimulai di SD Negeri Nomor 111 di Kota Surakarta. Lanjutan pendidikan menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Kota Surakarta, sebelum menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 6 di Kota yang sama.

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Untuk jenjang pendidikan tinggi, Jokowi menyatakan bahwa beliau menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang berlokasi di Yogyakarta. Pernyataan ini secara langsung menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum yang meminta kronologi pendidikan disusun secara urut dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk menyanggah tuduhan palsu yang dilontarkan oleh terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma.

Kehadiran kedua anak Presiden, Kaesang Pangarep dan Kahiyang Ayu, juga menjadi sorotan karena mereka mendampingi sang ayah selama proses pemberian kesaksian berlangsung di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kedatangan mereka menegaskan dukungan keluarga terhadap upaya pembuktian keaslian dokumen yang menjadi pusat perhatian publik.

Dampak Langsung dan Prosedur Sidang Selanjutnya

Keputusan Presiden untuk memamerkan ijazah secara langsung memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi terdakwa dan opini publik. Tindakan ini bukan sekadar prosedur hukum biasa, melainkan upaya langsung untuk meruntuhkan narasi skeptisisme yang dibangun sepanjang kasus pencemaran nama baik ini. Transparansi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum yang objektif bagi para pihak yang terlibat.

Peristiwa ini terjadi dalam konteks tuntutan hukum yang serius terkait fitnah akademik, di mana integritas pemimpin negara diuji secara ketat. Dengan menunjukkan bukti fisik yang tidak dapat dibantah, proses persidangan diharapkan dapat bergerak menuju tahap penyelesaian yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa hukum ini.