Jokowi Tolong Proses Hukum Kasus Penyadapan Prabowo oleh Perwira Tinggi Polri

Presiden Jokowi meminta penghormatan penuh terhadap proses hukum terkait penangkapan tiga jenderal Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, secara tegas meminta seluruh elemen masyarakat untuk menghormati dan menaati jalannya proses hukum yang sedang berlangsung. Himbauan ini disampaikan sebagai respons terhadap penetapan status tersangka bagi tiga perwira tinggi kepolisian dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Jokowi mengajak publik untuk bersabar dan menunggu perkembangan terbaru yang sedang diupayakan oleh aparat penegak hukum.

Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo setelah ia menjalani fungsi sebagai saksi korban dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan terdakwa Roy Suryo. Sidang yang membahas tuduhan seputar ijazah palsu tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis, 5 November 2026. Kehadiran Presiden dalam sidang tersebut menandai sikap transparansi terhadap proses peradilan yang sedang berjalan.

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Profil Tersangka dan Mekanisme Penyadapan

Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim Polri masih terus melanjutkan upaya pengusutan mendalam terkait dugaan penyadapan melawan hukum yang dilakukan terhadap Presiden Prabowo. Hingga hari Kamis, 5 November 2026, pihak kepolisian telah resmi menetapkan tiga perwira tinggi yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Penetapan tersangka ini mencakup jajaran pimpinan tinggi yang memiliki akses luas dan pengaruh signifikan dalam institusi kepolisian.

Tersangka pertama adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari tahun 2021 hingga 2026 dan terakhir menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Tersangka kedua adalah Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri. Tersangka ketiga adalah Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso yang berstatus sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian atau Lemdiklat Polri.

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Para tersangka tersebut diduga telah memberikan perintah langsung untuk melaksanakan kegiatan penyadapan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Kegiatan ilegal ini dilaksanakan pada kurun waktu antara tahun 2025 hingga 2026. Sasaran dari tindakan penyadapan ini mencakup nomor telepon pribadi Presiden, pejabat negara tingkat tinggi, tokoh politik, wartawan media, serta tokoh organisasi masyarakat dan pengusaha terkemuka. Lebih lanjut, pada Oktober 2026, para tersangka juga memerintahkan penghapusan data elektronik terkait kegiatan tersebut.

Sorotan Setara Institute dan Kritik Yusril

Terkuaknya fakta bahwa terdapat operasi penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan pemerintahan terus menjadi sorotan publik yang semakin memanas. Kasus ini memicu polemik luas di tengah masyarakat, terlebih diiringan dengan munculnya isu seputar upaya makar serta pengerahan pasukan Tentara Nasional Indonesia dalam skala besar ke ibu kota Jakarta. Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, mendesak agar kasus ini dibongkar hingga ke akar-akarnya. Ia menyatakan bahwa keterlibatan mantan Kepala Polri yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan menjadi alarm keras atas penyalahgunaan kekuasaan.

Hendardi menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar masalah pidana penyadapan atau intersepsi ilegal biasa. Ia menyebutnya sebagai persoalan fundamental mengenai pembajakan instrumen negara dan ancaman nyata terhadap prinsip negara hukum serta demokrasi. Meski demikian, Hendardi memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan jajaran Bareskrim karena berani mengungkap perkara ini secara objektif tanpa melindungi mantan pejabat.

Kekhawatiran muncul ketika Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, tampil menggelar konferensi pers terkait perkara ini. Hendardi menilai langkah Yusril melampaui kebutuhan koordinasi pemerintahan dan menggeser wewenang ke dalam wilayah penegakan hukum yang bukan domainnya. Ia meminta agar pemerintah tidak menciptakan kesan bahwa sedang mengarahkan atau membingkai proses penyidikan yang harus tetap berjalan profesional di bawah otoritas polisi.

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Demand Oversight dan Penyusunan RUU Penyadapan

Setara Institute juga mempertanyakan lemahnya fungsi pengawasan eksternal, khususnya dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Kepolisian Nasional. DPR didesak untuk tidak tinggal diam dan benar-benar menjalankan fungsinya mengawasi kewenangan luar biasa dari institusi penegak hukum. Pengawasan ini diperlukan agar kebijakan tersebut tidak mencederai hak privasi dan kebebasan sipil warga negara. Kasus ini harus menjadi momentum bagi percepatan transformasi kepolisian untuk membersihkan institusi dari praktik penyalahgunaan wewenang demi kepentingan politik kekuasaan.

Kasus ini juga kembali memperkuat dorongan agar Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan segera dibahas di parlemen. RUU tersebut diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara dari praktik penyadapan yang tidak sah dan melanggar privasi. Pembahasan mengenai rancangan undang-undang ini ditargetkan untuk dimulai pada bulan Desember 2026. Penjadwalan tersebut mengikuti setelah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dinyatakan rampung.

Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Kamis, 5 November 2026, menyatakan bahwa RUU Penyadapan perlu kembali didorong. Ia menyadari pentingnya regulasi yang jelas untuk mengatur teknologi pengawasan agar sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia. Ke depannya, implementasi regulasi ini akan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan negara demokrasi.