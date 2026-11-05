Jokowi Saksi Sidang Roy Suryo, Rinci Riwayat Pendidikan di UGM dan Surakarta

Presiden Jokowi memberikan keterangan di PN Jakarta Timur terkait dugaan ijazah palsu Roy Suryo, mengonfirmasi riwayat pendidikan lengkapnya dari sekolah dasar hingga sarjana kehutanan UGM.

Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, hadir memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 5 November 2026. Kehadiran Bapak Presiden ini terkait dengan perkara dugaan pemalsuan ijazah dan pencemaran nama baik yang dihadapi oleh terdakwa Roy Suryo beserta dokter Tifauziah Tyassuma.

Selama menjadi saksi, Jokowi membeberkan secara rinci riwayat pendidikan formalnya mulai dari tingkat sekolah dasar hingga jenjang sarjana. Ia menegaskan bahwa seluruh jalur pendidikannya ditempuh di Kota Surakarta dan Yogyakarta, dengan fokus utama pada fakultas kehutanan di Universitas Gadjah Mada. Pengakuan ini disampaikan langsung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dari jaksa penuntut umum dalam ruang sidang.

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Riwayat Pendidikan Formal di Surakarta

Jokowi mengonfirmasi bahwa ia memulai jejak pendidikannya di SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta. Setelah menyelesaikan masa pendidikan dasar, ia melanjutkan studi ke SMP Negeri 1 Kota Surakarta untuk jenjang menengah pertama. Tahap berikutnya, ia menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 6 Kota Surakarta. Ketiga institusi pendidikan ini berada di wilayah geografis yang sama, yaitu di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Pernyataan ini dilontarkan sebagai tanggapan langsung atas pertanyaan mengenai latar belakang akademik terdakwa. Dengan memberikan data konkret tentang nama-nama sekolah dan lokasinya, Jokowi memberikan gambaran kronologis yang jelas tentang perjalanan hidupnya sebagai seorang pelajar. Informasi ini menjadi bagian penting dari konteks yang diajukan dalam persidangan.

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Konfirmasi Masa Studi Fakultas Kehutanan UGM

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, Jokowi melanjutkan studi tinggi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dalam kesaksiannya, ia menegaskan bahwa ia menempuh pendidikan sarjana tingkat satu di fakultas tersebut. Pernyataan ini ditujukan untuk meluruskan narasi yang beredar mengenai status pendidikan para terdakwa. Ia menyebut nama universitas dengan sebutan lengkap sebagai bentuk penghormatan terhadap institusi pendidiknya.

Jokowi menjelaskan bahwa struktur akademik di lingkungan fakultasnya saat ia mahasiswa berbeda dengan kondisi saat ini. Ia menyebutkan bahwa tidak terdapat pembagian jurusan yang kaku atau formal saat dirinya pertama kali masuk ke Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Mahasiswa pada masa itu tidak terikat pada satu jurusan spesifik yang tertutup.

Mekanisme Pilihan Mata Kuliah Pada Era Mahasiswa

Menanggapi pertanyaan Jaksa Penuntut Umum mengenai mata kuliah pilihan, Jokowi menjelaskan sistem akademik yang berlaku di fakultasnya saat itu. Ia menuturkan bahwa meskipun tidak ada pembagian jurusan, mahasiswa diberikan kebebasan dan kesempatan untuk memilih mata kuliah sesuai dengan bidang minat masing-masing. Sistem ini memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keahlian spesifik sesuai minat mereka.

Penjelasan tersebut mencakup detail mengenai bagaimana mahasiswa dikenali berdasarkan bidang yang mereka tekuni. Misalnya, ada mahasiswa yang cenderung mendalami teknologi kayu, sementara kelompok lainnya berfokus pada teknologi hasil hutan. Jokowi menegaskan bahwa pilihan mata kuliah ini menjadi penentu dalam pembentukan kompetensi spesialisasi bagi para alumni pada masa itu.

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Reaksi Terhadap Pertanyaan Spesifik Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum menggali lebih dalam mengenai struktur kurikulum yang pernah diikuti oleh Jokowi. Jaksa menanyakan apakah ada pemisahan bidang studi seperti perdata atau pidana di fakultas hukum, dan apakah analogi serupa ada di fakultas kehutanan. Jawaban Jokowi menegaskan bahwa fleksibilitas kurikulum merupakan ciri khas dari pendidikan di institusi tersebut pada dekade lalu.

Kehadiran Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga disertai dengan penutupan jalan-jalan sekitar lokasi persidangan. Langkah pengamanan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran proses persidangan dan keamanan para pihak yang terlibat. Sidang yang dipimpin oleh majelis hakim ini terus berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi pendukung untuk memperkuat fakta hukum.

Keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan tokoh publik sering kali menjadi sorotan dalam persidangan hukum terkini. Kehadiran Presiden Jokowi sebagai saksi memberikan bobot verifikasi tambahan bagi fakta-fakta yang diajukan dalam perkara ini. Seluruh data pendidikan yang diungkapkan telah diverifikasi dan dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.