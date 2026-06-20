Jokowi Jadi Magnet Citra Positif PSI, Menurut Lembaga Pemilih Indonesia

Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) merilis hasil survei yang menemukan bahwa sosok Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi magnet utama dalam mendongkrak citra positif Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) merilis hasil survei yang menemukan bahwa sosok Presiden Ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) menjadi magnet utama dalam mendongkrak citra positif Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ).

Direktur Riset dan Kebijakan Politik LPI Fernando Emas menyebutkan temuan survei tersebut merupakan cermin realitas politik di Indonesia yang masih bertumpu pada kekuatan figur dan berdampak pula terhadap citra partai politik. Terhadap PSI, terjadi perpindahan persepsi dari figur kepada partai, tutur Fernando. Dari hasil survei terlihat rerata sebanyak 70,2 persen responden menilai kedekatan PSI dengan Jokowi dapat meningkatkan kesan (citra) positif terhadap Partai. Sementara sebanyak 77,8 persen masyarakat menilai bahwa Jokowi memiliki pengaruh terhadap dukungan masyarakat ke PSI.

Citra positif itu pada akhirnya akan mengasosiasikan figur tersebut terhadap PSI, tetapi juga atribusi atau identitas lain yang muncul dari pandangan atau penilaian responden. Seperti halnya persepsi publik terhadap figur Jokowi yang dikenal merakyat dan gaya kepemimpinannya yang unik dan khas, tutur dia. Dari temuan survei menunjukkan rerata 64,9 persen masyarakat menilai bahwa PSI merupakan partai yang merakyat seperti Jokowi. Terkait variabel kepemimpinan, survei menunjukkan rata-rata 62,8 persen responden menilai PSI merupakan partai yang mencerminkan gaya kepemimpinan Jokowi.

Berbagai angka tersebut menegaskan di mata publik, PSI dan Jokowi praktis sudah menjadi satu paket identitas politik. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari strategi komunikasi politik partai yang konsisten sejak bergabungnya pendukung Jokowi ke PSI hingga terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum, kata Fernando





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