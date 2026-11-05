Jokowi Hargai Proses Hukum Kasus Penyadapan Prabowo di PN Jakarta Timur

Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya menghormati proses hukum terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka anggota Polri dalam penyelidikan tindak pidana siber ini.

Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hadir memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026. Kehadiran Kepala Negara tersebut terkait dengan sidang perkara yang menjerat mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Sidang ini merupakan bagian dari penanganan serius terhadap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan akses ilegal terhadap komunikasi pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen Jokowi Terhadap Tegaknya Hukum

Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan bahwa seluruh pihak wajib memberikan penghormatan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Saat ditanya oleh awak media di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, beliau menekankan bahwa keputusan akhir harus menunggu hasil dari persidangan yang objektif dan transparan. Jokowi menyatakan bahwa semuanya harus menunggu mekanisme peradilan untuk memberikan keadilan yang adil bagi para terdakwa dan korban.

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Pernyataan Presiden ini menjadi titik penting dalam menyoroti posisi institusi negara tertinggi dalam kasus yang telah memakan waktu lama untuk diselidiki. Kedatangan Jokowi di pengadilan ini juga menunjukkan bahwa kasus penyadapan bukan sekadar masalah teknis kepolisian, melainkan isu yang memiliki implikasi politik dan hukum yang sangat tinggi bagi stabilitas keamanan negara.

Mekanisme Penyadapan Ilegal Melalui Sistem LIMS

Hasil penyelidikan mendalam dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipisiber) Bareskrim Polri mengungkap bahwa praktik penyadapan ini telah berlangsung sejak tahun 2025 hingga Oktober 2026. Para tersangka dituduh melakukan input nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi yang sah. Tindakan ini dilakukan secara bertentangan dengan tata cara penyadapan yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

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Komandan Besar Polisi Asep Safrudin selaku Kepala Bareskrim Polri menjelaskan bahwa para tersangka memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada komputer LIMS setelah kegiatan penyadapan berlangsung hingga Oktober 2026. Nomor-nomor yang disadap tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan. Ini menunjukkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan di luar koridor hukum yang berlaku dan murni untuk kepentingan pengintaian ilegal.

Tersangka Bekas Top Kepolisian dan Peran Mereka

Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Ia ditahan bersama dua pejabat tinggi lainnya, yaitu Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Listyo Sigit Prabowo merupakan figur kunci karena ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri pada awal tahun 2021. Masa jabatannya berakhir pada akhir September 2026 dan digantikan oleh Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Pelapor yang merupakan petugas keamanan yang mengetahui adanya pelanggaran hukum ini telah membuat laporan kepolisian resmi pada 30 Oktober 2026. Laporan ini menjadi pemicu utama dilakukannya penindakan tegas oleh negara terhadap oknum-oknum yang mengkhianati kode etik dan hukum positif. Keberadaan ketiga tersangka tersebut di balik jeruji besi menandai awal dari babak baru dalam penegakan hukum sipil atas anggota penegak hukum sendiri.

Dampak Jangka Panjang dan Prosedur Selanjutnya

Kasus ini memberikan pesan keras bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. Proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menentukan akhir dari perjalanan kasus penyadapan ilegal ini. Masyarakat dan pihak terkait diharapkan untuk bersabar dan mempercayakan hasil akhirnya kepada keputusan para hakim yang independen.

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Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan lembaga negara dapat pulih jika proses hukum dijalankan dengan integritas tinggi. Kasus ini menjadi ujian berat bagi reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Keberhasilan penegakan hukum dalam kasus ini diharapkan dapat menutup luka kepercayaan publik dan memastikan bahwa sistem pengawasan komunikasi negara kembali ke jalurnya yang sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.