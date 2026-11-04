Jokowi Hadiri Sidang Ijazah Palsu PN Jaktim 5 November 2026

Presiden Jokowi hadir sebagai saksi di sidang kasus ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo. Kapolres Metro Jakarta Timur siapkan pengamanan tiga ring untuk acara hukum ini.

Presiden Joko Widodo akan hadir secara fisik dalam persidangan perkara dugaan pemalsuan ijazah yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026. Kehadiran kepala negara ini dikonfirmasi oleh ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, kepada Liputan6.com pada Rabu, 4 November 2026. Dalam proses hukum tersebut, Presiden Joko Widodo tercatat akan berperan sebagai saksi kunci untuk memberikan keterangan terkait isu yang sedang ditangani oleh pengadilan.

Kesiapan Pengamanan Berlapis Tiga Ring

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurrizal, telah mengumumkan rencana pelaksanaan sistem keamanan berlapis yang terdiri dari tiga tingkat atau ring untuk melindungi para pihak yang terlibat. Kegiatan survei lokasi telah dilakukan bersama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Selasa, 3 November 2026, untuk memastikan ketertiban selama jalannya sidang saksi.

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Ring pertama difokuskan pada pengamanan intensif di dalam ruang sidang utama tempat persidangan berlangsung. Ring kedua mencakup area sekitar gedung kantor Pengadilan Negeri untuk menjaga akses masuk dan keluar. Sementara itu, ring ketiga diterapkan di luar kawasan kantor pengadilan sebagai garis pertahanan terdepan terhadap potensi gangguan eksternal.

Koordinasi Personel Keamanan Polda Metro Jaya

Pelaksanaan pengamanan ini melibatkan berbagai satuan tugas kepolisian dengan koordinasi ketat antara Polres Metro Jakarta Timur dan Karo Operasi Polda Metro Jaya. Satuan Brimob dan Sat Samapta akan bertindak sebagai Badan Koordinasi Operasi (BKO) untuk menjaga stabilitas situasi. Bantuan juga diberikan oleh Sat Reskrim sebagai Satgas Penegakan Hukum serta Sat Intelkam untuk deteksi dini ancaman.

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Jumlah personel yang dikerahkan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang aktual pada hari H. Strategi ini mengadopsi pola pengamanan serupa yang sebelumnya diterapkan untuk melindungi terdakwa Roy Suryo maupun Saudari Tifa dalam kasus terkait. Koordinasi teknis memastikan setiap titik rawan memiliki respons cepat jika terjadi eskalasi.

Status Hukum dan Langkah Selanjutnya Sidang

Dalam konteks perkembangan kasus ini, Presiden Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan dokumen asli ijazahnya jika Majelis Hakim mengizinkan permintaan tersebut. Pernyataan ini menjadi poin penting dalam upaya klarifikasi fakta hukum yang sedang digugat oleh terdakwa Roy Suryo dan rekannya. Kehadiran Presiden di bench saksi diharapkan dapat memperjelas narasi hukum yang sedang berjalan.

Sidang yang dijadwalkan pada tanggal 5 November 2026 ini menjadi momen kritis bagi penegakan hukum terkait tuduhan pemalsuan dokumen akademik. Proses verifikasi dan pemeriksaan saksi akan dilaksanakan di bawah pengawasan ketat aparat keamanan. Keputusan Majelis Hakim setelah mendengarkan kesaksian akan menentukan arah lanjut dari prosedur hukum ini.