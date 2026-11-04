Jokowi Hadir Jadi Saksi Sidang Fitnah di PN Jakarta Timur

Polisi mengamankan lalu lintas di PN Jakarta Timur saat Presiden Jokowi hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan tuduhan ijazah palsu pada 5 November 2026.

Polisi menyiapkan persiapan ketat untuk mengamankan kehadiran Presiden Joko Widodo sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026. Kehadiran tersebut memicu pelaksanaan rekayasa lalu lintas strategis di kawasan sekitar gedung pengadilan untuk menjamin kelancaran proses hukum dan keamanan publik. Sidang yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 09.00 WIB ini menjadi sorotan nasional mengingat status hukum yang dipanggil merupakan Kepala Negara.

Rekayasa Lalu Lintas Sejak Pagi Hari

Keputusan untuk memberlakukan pembatasan dan pengalihan arus lalu lintas diambil oleh Kapolres Metro Jakarta Timur secara situasional demi mendukung operasional kepolisian di lapangan. Pengumuman resmi melalui akun media sosial resmi Polres Metro Jakarta Timur menyatakan bahwa tindakan ini mulai efektif diterapkan sejak pukul 06.00 WIB pada hari sidang. Langkah preventif ini dirancang untuk mencegah kemacetan parah dan memastikan akses bagi kendaraan protokol serta rombongan saksi tetap lancar.

Also read Jokowi Akan Hadir ke Sidang Roy-Tifa, Kuasa Hukum: Pertama Kali, ke Persidangan seperti Warga Biasa

Arah Pengalihan Jalur Alternatif

Bagi pengendara yang berasal dari arah Klender dan menggunakan Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur maupun Kantor Wali Kota Jakarta Timur, khusus yang melintasi flyover, akan dialihkan sementara melalui jalur alternatif yang telah ditentukan. Sementara itu, kendaraan yang datang dari arah Penggilingan dan ingin menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan diarahkan untuk melewati Pasar Inpres. Pengalihan ini bertujuan untuk memisahkan arus kendaraan umum dengan jalur protokol keamanan presiden.

Pemanggilan Jokowi Sebagai Saksi Kunci

Jaksa Penuntut Umum secara resmi berencana menghadirkan Presiden Joko Widodo sebagai saksi dalam sidang perkara yang menjerat dugaan fitnah, pencemaran nama baik, serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait tudingan ijazah palsu. Pemanggilan ini dijadwalkan dilaksanakan pada Kamis, 5 November 2026, yang bertepatan dengan hari sidang terdakwa Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa. Kedatangan Jokowi ini merupakan respons positif terhadap panggilan hukum yang diterbitkan oleh pengadilan.

Advertisement

Komitmen Jokowi Terhadap Proses Hukum

Presiden Jokowi sebelumnya telah menyatakan kesiapannya untuk hadir secara langsung jika menerima panggilan resmi sebagai saksi dalam proses peradilan ini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jokowi saat berada di Solo pada Kamis, 29 Oktober 2026, sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga peradilan. "Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir," tegasnya. Sikap kooperatif ini menunjukkan komitmennya terhadap tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Imbauan Keamanan bagi Masyarakat Umum

Polisi mengimbau seluruh masyarakat yang berada di sekitar area Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mematuhi arahan petugas kepolisian di lapangan dengan serius. Penggunaan jalur alternatif yang disediakan oleh kepolisian sangat diharapkan untuk menghindari gangguan terhadap kelancaran dan keamanan sidang. Kepatuhan warga terhadap instruksi ini menjadi kunci utama dalam mencegah potensi kerumunan dan memastikan proses persidangan berjalan dengan kondusif tanpa hambatan dari luar.