Jokowi Buktikan Skripsi Lulus Nilai A di Sidang PN Jaktim

Presiden Jokowi memberikan kesaksian di PN Jaktim mengenai skripsi Fakultas Kehutanan UGM yang lulus nilai A, membantah tuduhan Roy Suryo dan menjelaskan proses percetakan skripsi pada 1985.

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan keterangan sebagai saksi kunci dalam persidangan terdakwa Roy Suryo dan dokter Tifauziah Tyassuma yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026. Dalam kesaksiannya, Ketua Umum Partai Demokrat ini secara gamblang memaparkan kronologis penyusunan dan pengesahan skripsinya saat menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk membantah berbagai tuduhan yang menyangkut keaslian dokumen akademiknya.

Joko Widodo menjelaskan bahwa proses pengajuan judul skripsi tidak berjalan mulus dan membutuhkan proses revisi yang cukup panjang sebelum akhirnya mendapatkan persetujuan dosen pembimbing. Dia menyatakan telah mengajukan proposal judul skripsi sebanyak tiga kali kepada dosen pembimbingnya, yaitu Profesor Doktor Insinyur Achmad Soemitro. Setelah melalui proses tersebut, judul skripsi akhirnya disetujui dengan judul "Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta".

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Kronologi Ujian dan Nilai Akademik

Joko Widodo menyebutkan bahwa ujian skripsinya dilaksanakan secara resmi pada tanggal 23 Oktober 1985. Pada hari tersebut, beliau diuji langsung oleh dua orang dosen penguji, yakni Insinyur Sofyan Warsito dan Insinyur P. Burhanuddin. Beliau menegaskan bahwa hasil ujian skripsi tersebut dinyatakan lulus dengan perolehan nilai A.

Setelah dinyatakan lulus, dokumen skripsi tersebut mengalami sedikit proses revisi sebelum akhirnya dimasukkan ke tahap pencetakan. Proses penyelesaian karya akademis ini menandai selesainya tahapan wajib yang harus dilalui oleh mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk meraih gelar sarjana kehutanan pada era tersebut.

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Reaksi Terhadap Tuduhan Format Font

Ketika menanggapi tudingan mengenai penggunaan jenis huruf Times New Roman pada sampul skripsi yang dianggap belum tersedia secara komersial pada tahun 1985, Joko Widodo memberikan penjelasan teknis mengenai fasilitas percetakan pada masa itu. Beliau menyebutkan bahwa bagian sampul dan lembar pengesahan skripsinya dicetak oleh Percetakan Perdana, sedangkan halaman-halaman lainnya dibuat dengan cara diketik secara manual.

Presiden ke-7 tersebut membantah bahwa penggunaan font Times New Roman adalah hal yang mustahil pada tahun 1985 dengan memberikan fakta empiris dari percetakan yang sama. Beliau menegaskan bahwa ribuan skripsi lain yang dicetak di Percetakan Perdana pada periode yang sama juga menggunakan format dan tampilan serupa. Dengan demikian, penggunaan font tersebut bukan merupakan keunikan atau pemalsuan pada dokumen skripsinya saja, melainkan standar umum pada fasilitas percetakan tersebut.

Pertanyaan Mengenai Istilah Tesis

Joko Widodo juga menyampaikan keberatan serius atas sejumlah pernyataan yang dilontarkan oleh Roy Suryo mengenai kejanggalan yang terdapat pada dokumen skripsinya. Salah satu poin kontroversial yang menjadi sorotan adalah pernyataan Roy Suryo dalam sebuah video yang diunggah pada 22 April 2025. Dalam rekaman tersebut, Roy mempertanyakan lembar pengesahan atau lembar pengujian skripsi Jokowi, termasuk penggunaan istilah tesis yang diklaim tidak sesuai dengan standar dokumen skripsi.

Menanggapi hal tersebut, Joko Widodo melakukan pengecekan mendalam terhadap dokumen skripsi yang dimilikinya dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat satupun kata "tesis" pada bagian yang dipersoalkan. Beliau menegaskan bahwa tulisan pada skripsi serta pada lembar pengesahan secara konsisten menggunakan istilah skripsi dan tidak memuat referensi berupa tesis. Penegasan ini menjadi bagian penting dari pembelaan beliau untuk membuktikan keaslian dan konsistensi dokumen akademiknya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.