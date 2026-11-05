Jokowi Bersaksi di PN Jakarta Timur: Runtutan Pendidikan Kehutanan UGM Hingga Kelulusan 1985

Presiden Jokowi membentangkan bukti akademik lengkap saat sidang ijazah palsu di PN Jakarta Timur, termasuk detail KKN di Boyolali dan bimbingan Profesor Ahmad Sumitro.

Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, hadir sebagai saksi korban dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu yang dipimpin oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang pidana tersebut berlangsung pada hari Kamis, tanggal 5 November 2026, di hadapan ketua majelis hakim Christina Endarwati bersama hakim anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina. Terdakwa dalam perkara ini adalah Roy Suryo, yang mengkritik validitas gelar akademik mantan kepala daerah Surakarta tersebut.

Detil Administrasi Pendaftaran Mahasiswa UGM

Joko Widodo memaparkan kronologi lengkap penerimaan mahasiswanya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang dimulai pada pertengahan tahun 1980. Ia menjelaskan bahwa proses awalnya bermula dari membaca pengumuman penerimaan mahasiswa baru melalui surat kabar harian. Setelah dinyatakan lolos seleksi, ia menerima surat resmi dari rektorat universitas untuk melakukan pendaftaran ulang sebagai mahasiswa baru.

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Dalam kesaksiannya, mantan Wali kota Surakarta itu merincikan biaya administrasi saat itu sebesar Rp 17.500 untuk pembayaran SPP semesteran. Proses registrasi menuntut pengumpulan dokumen fisik berupa fotokopi ijazah yang telah dilegalisir beserta nilai-nilai akademiknya. Ia juga melengkapi formulir registrasi standar serta surat kelakuan baik dan surat keterangan kesehatan.

Penyelesaian administrasi tersebut berakhir dengan penerbitan Nomor Induk Mahasiswa 34416/KT/1681. Joko Widodo menambahkan bahwa langkah selanjutnya adalah pengisian Kartu Rencana Studi untuk semester pertama yang menjadi fondasi perkuliahannya selama empat tahun ke depan.

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Kuliah Kerja Lapangan dan Pengalaman di Boyolali

Kegiatan perkuliahan yang intensif mencakup jadwal pagi, sore, hingga malam, dengan mata kuliah dasar seperti pengantar ilmu kehutanan, ekonomi umum, fisika, matematika, dan silvikultur. Aktivitas pembelajaran tidak terbatas di ruang kelas karena mahasiswa juga wajib mengikuti Kuliah Kerja Lapangan di berbagai hutan di Pulau Jawa.

Pada tahun 1983, Joko Widodo diterjunkan ke berbagai lokasi strategis untuk mempelajari sektor kehutanan. Ia mempelajari perencanaan hutan di Kawasan Hutan Produksi (KPH) Rembang dan pengusahaan hutan di KPH Cepu. Selain itu, ia juga mempelajari teknologi industri kayu jati di pabrik Perhutani dan PT Nusantara Plywood Gresik, serta mempelajari konservasi di kawasan Gunung Lawu.

Setelah menyelesaikan seluruh SKS, ia mengikuti Kuliah Kerja Nyata yang diorganisir oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UGM. Program ini menempatkan Joko Widodo di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, selama periode Februari hingga April 1985. Ia tinggal bersama tim yang terdiri dari Eko dari Teknik Geodesi, Yohana dari Fakultas Hukum, dan Rinzel Dwijaya dari Fakultas Biologi.

Selama tiga bulan pengabdian di Boyolali, tim tersebut menyelesaikan sejumlah tugas nyata. Mereka membuat tulisan untuk 10 program pokok PKK, memperbaiki tulisan di mushola, serta mengupdate dan mengecat ulang tulisan di masjid dengan huruf-huruf yang berbeda. Karena prestasi dan penyelesaian tugas yang baik, Joko Widodo memperoleh predikat nilai A dalam mata kuliah KKN tersebut.

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Proses Akademik Penulisan Skripsi dan Pembimbing

Setelah pulang dari program KKN pada pertengahan 1985, Joko Widodo memulai penyusunan skripsi dengan tema pemanfaatan hasil hutan. Proses pengembangan judul penelitian ini cukup panjang, melibatkan pergantian draf sebanyak tiga kali sebelum akhirnya disetujui. Judul最终 yang dipilih adalah meneliti pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Surakarta.

Dalam sidang pendadaran yang digelar pada 23 Oktober 1985, Joko Widodo membacakan naskah skripsi yang disusun menggunakan mesin tik manual selama kurang lebih tiga bulan. Naskah tersebut terdiri dari lima bab dan diuji oleh dewan penguji yang terdiri dari Burhanuddin dan Sofyan Warsito. Hasil ujian skripsi tersebut berpredikat nilai A.

Joko Widodo juga meluruskan peran penting dosen pembimbing dalam proses akademiknya. Ia menegaskan perbedaan mendasar antara dosen pembimbing akademik Kasmujo, yang menangani Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi, dengan dosen pembimbing utama skripsinya, Profesor Ahmad Sumitro, seorang Guru Besar Ekonomi Kehutanan. Konsultasi dengan Kasmujo sering dilakukan karena beliau adalah dosen di Jurusan Teknologi Hasil Hutan yang membidangi urusan kayu lapis.

Pengesahan Ijazah dan Rekaman Sejarah Akademik

Kelulusan Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985 ditandatangani secara resmi oleh para pejabat tertinggi fakultas saat itu. Lembar pengesahan naskah skripsi dan ijazahnya ditandatangani oleh Dekan Fakultas Kehutanan masa itu, Profesor Sunardi Prawirohatmodjo, serta Profesor Ahmad Sumitro. Data numerik seperti Nomor Induk Mahasiswa 34416/KT/1681 dan biaya Rp 17.500 menjadi bagian integral dari rekaman sejarah akademiknya yang dipaparkan dalam sidang.