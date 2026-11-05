Jokowi Bantah Uji Ulang Ijazah di Sidang PN Jaktim Bersama Roy Suryo

Presiden Joko Widodo menolak pengujian ulang ijazah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jokowi menegaskan dokumen asli telah diserahkan kepada hakim dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan Roy Suryo.

Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pengujian ulang dokumen pendidikannya. Pernyataan ini diucapkan di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026. Keputusan ini diambil setelah beliau menjalani sesi pemeriksaan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo.

Tanggapan Soal Uji Ijazah Terbaru

Joko Widodo mempertanyakan urgensi pemeriksaan ulang terhadap ijazah yang menjadi pokok sengketa dalam persidangan tersebut. Beliau secara retoris bertanya kepada awak media apakah dokumen pendidikan perlu diuji kembali setelah proses sebelumnya telah dilakukan. "Masa diuji-uji? Masa mau diuji lagi, diuji mana lagi," ujar Kepala Negara dengan nada tegas. Hal ini menunjukkan bahwa pihak kepresidenan merasa sudah memenuhi kewajiban pembuktian kebenaran dokumen secara menyeluruh.

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Menurut informasi yang disampaikan, pengujian forensik terhadap dokumen pendidikan Presiden sebenarnya sudah dilakukan oleh Laboratorium Forensik (Labfor) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dengan adanya hasil pemeriksaan oleh lembaga forensik kepolisian yang kredibel, Presiden merasa tidak perlu lagi dokumen-dokumen tersebut melalui proses verifikasi ulang yang dianggap redundan oleh pihaknya.

Proses Sidang dan Penyampaian Bukti

Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berlangsung intensif sepanjang hari, dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 16.30 WIB. Selama sesi tersebut, Joko Widodo memberikan keterangan lengkap kepada majelis hakim mengenai riwayat pendidikan beliau dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Beliau menegaskan bahwa telah menyerahkan seluruh dokumen asli, termasuk ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, hingga Sarjana.

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Di hadapan majelis hakim, Presiden membacakan secara detail urutan pendidikan beliau. Beliau menyebutkan bersekolah di SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta, dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Kota Surakarta, dan SMA Negeri 6 Kota Surakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, beliau melanjutkan studi strata satu di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Penyampaian riwayat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kejelasan fakta hukum atas tuduhan yang muncul.

Reaksi Terhadap Tuduhan Ijazah Palsu

Kasus ini bermula dari tuduhan yang diajukan oleh Roy Suryo mengenai dugaan pemalsuan ijazah yang dimiliki oleh Presiden. Dalam persidangan, Joko Widodo tidak hanya memberikan keterangan lisan, tetapi juga menunjukkan fisik ijazah asli kepada seluruh pihak yang hadir. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan pembuktian langsung atas keabsahan dokumen pendidikan yang dipersengketakan.

Setelah memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim, Presiden membalikkan badan dan memperlihatkan ijazahnya kepada pengunjung sidang serta awak media yang berada di luar ruang persidangan. Gestur ini menunjukkan sikap terbuka dan kepercayaan diri terhadap kebenaran dokumen yang dimiliki. Setelah memastikan dokumen dapat dilihat oleh publik, beliau kembali duduk di kursi saksi untuk melanjutkan prosedur hukum yang masih berlangsung.

Impact Hukum dan Langkah Selanjutnya

Joko Widodo menyampaikan rasa syukur karena seluruh proses persidangan berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti. Beliau juga memberikan apresiasi atas kelancaran agenda pemeriksaan saksi yang telah diselesaikan dalam waktu yang efektif. Keberhasilan proses ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perkara hukum yang tengah digugat oleh terdakwaf Roy Suryo atas dugaan pencemaran nama baik.

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Dokumen pendidikan asli yang diserahkan kepada hakim menjadi bukti kunci yang sangat menentukan dalam arah putusan pengadilan. Kejelasan status dokumen ini, yang telah diverifikasi oleh Labfor Polri dan dikonfirmasi langsung oleh pemegang dokumen, diharapkan dapat membantah tuduhan pemalsuan secara tuntas. Sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan melanjutkan proses hukum berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan selama persidangan hari ini.