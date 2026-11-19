Presiden Joko Widodo menegaskan di Solo tidak pernah memberi arahan politik kepada relawan. Setiap kelompok memiliki kebebasan penuh menentukan pilihan dalam proses kepemimpinan partai.

Presiden Joko Widodo secara tegas membantah adanya arahan politik dari istana kepada para relawan partai atau masyarakat untuk mendukung tokoh atau kandidat tertentu. Pernyataan jelas tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat ditemui oleh awak media di kediaman pribadinya yang berlokasi di Jalan Kutai Utara, Sumber, Solo, pada hari Kamis tanggal 19 November.

Ketegasan Jokowi Soal Kebebasan Relawan

Joko Widodo dengan nada tegas menjawab pertanyaan wartawan mengenai rumor dan spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk mendukung siapa pun sepenuhnya merupakan hak politik individu dari setiap relawan yang ada. Presiden tidak pernah memberikan instruksi resmi maupun tidak resmi kepada siapapun untuk memihak kandidat tertentu dalam dinamika politik saat ini.

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Ulangi Jawaban Dua Kali Tanpa Mengubah Isi

Saat jurnalis mencoba memastikan kembali kebenaran informasi dengan bertanya apakah benar-benar tidak ada instruksi sama sekali terkait dukungan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengulang jawabannya sebanyak dua kali. Pengulangan jawaban ini dilakukan dengan penekanan yang sama kuatnya untuk menunjukkan bahwa posisinya memang konsisten dan tidak ada ruang untuk interpretasi lain mengenai campur tangan presiden.

Konteks Dinamika Partai Gerindra

Pernyataan resmi dari Istana tersebut sekaligus menjadi jawaban langsung terhadap spekulasi publik yang ramai beredar, khususnya mengenai sinyal dukungan dari Solo terhadap manuver sejumlah relawan. Isu tersebut muncul seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap sejumlah nama kader Partai Gerindra yang mulai mencuat di permukaan sebagai figur yang potensial. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian di kalangan pengamat politik dan pendukung politik di berbagai daerah.

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Jokowi Menolak Mengomentari Nama Tertentu

Ketika wartawan menyinggung lebih jauh mengenai nama-nama kader politik yang sedang menjadi perbincangan hangat, termasuk nama Sufmi Ahmad Darwis, Presiden Joko Widodo menolak untuk memberikan komentar spesifik mengenai figur tersebut. Kepala Negara memilih untuk tidak terlibat dalam diskusi tentang individu-individu tertentu karena hal itu dapat dianggap sebagai intervensi dalam urusan internal partai atau pemilihan kandidat.

Wewenang Final Penentuan Calon Wakil Presiden

Jokowi menegaskan bahwa penentuan calon wakil presiden sepenuhnya berada di bawah kewenangan presiden sebagai pemimpin tertinggi negara dan partai. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi dan pemilihan kandidat tingkat nasional adalah tanggung jawab utama yang diemban oleh Istana Merdeka, bukan oleh kelompok relawan atau tokoh daerah tertentu.