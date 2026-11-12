Jokowi Anggap Mundurnya Gibran Wajar Karena Jabatan Wakil Presiden Hanya Sementara

Jokowi merespons pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dengan menyatakan hal tersebut biasa karena jabatannya bersifat sementara. Prabowo Subianto tetap didukung penuh.

Mantan Presiden Joko Widodo memberikan respons resmi terkait langkah Gibran Rakabuming Raka yang telah secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden kelima tersebut menegaskan bahwa keputusan tersebut adalah hal yang lumrah dan dapat dipahami dalam dinamika kepresidenan. Jokowi menjelaskan bahwa dirinya telah memberikan pesan sebelumnya kepada putra ketiganya bahwa posisi Wakil Presiden bukanlah jabatan permanen.

Jokowi Sebut Jabatan Wakil Presiden Bersifat Sementara

Gibran Rakabuming Raka akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden setelah sebelumnya menduduki jabatan tersebut sejak pelantikannya. Proses pengunduran diri ini melibatkan penyerahan surat resmi kepada lembaga negara yang berwenang. Kedatangan Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.17 WIB dilakukan dengan penuh prosesi. Ia datang mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan kemeja putih dan dasi merah, didampingi oleh dua orang pengawal keamanan.

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Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyambut langsung kehadiran Gibran Rakabuming Raka saat ia tiba di lokasi. Tindakan penyerahan surat pengunduran diri ini merupakan langkah formal yang diperlukan untuk menyelesaikan status hukumnya sebagai Wakil Presiden. Kehadiran Gibran di parlemen menandai berakhirnya masa jabatannya dalam eksekutif dan memicu berbagai reaksi dari publik serta mantan kepala negara.

Dukungan Penuh bagi Pemerintahan Prabowo Subianto

Meskipun anak ketiganya mengundurkan diri, Joko Widodo menegaskan bahwa keluarganya tetap berkomitmen penuh untuk mengawal jalannya pemerintahan saat ini. Jokowi menyatakan bahwa dukungan keluarga besar ini akan terus diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini menunjukkan adanya stabilitas politik di antara elit pucuk pimpinan negara pasca transisi kekuasaan. Keluarga Presiden Jokowi berharap proses pemerintahan berjalan lancar tanpa hambatan signifikan.

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Jokowi mengungkapkan bahwa ia telah memberikan pesan penting kepada Gibran sebelum keputusan pengunduran diri diambil. Ia menegaskan bahwa jabatan Wakil Presiden adalah jabatan sementara dan bukan sesuatu yang abadi. Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi di Solo pada Kamis tanggal 12 November. Dengan demikian, tindakan Gibran dianggap sebagai bagian dari skenario yang telah dipikirkan sebelumnya oleh mantan Presiden.

Reaksi Resmi dari Puncak Pimpinan MPR RI

Ahmad Muzani sebagai pimpinan lembaga legislatif tertinggi berperan dalam menerima surat pengunduran diri tersebut. Kedatangan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menunjukkan kepatuhan terhadap tata cara konstitusi yang berlaku. Proses ini dilakukan dengan seremonial yang sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kehadiran pengawal keamanan juga menandakan tingginya tingkat keamanan bagi mantan Wakil Presiden saat melakukan prosedur resmi.

Langkah Gibran Rakabuming Raka ini menjadi perhatian khusus karena menyangkut jabatan tertinggi kedua di Indonesia. Keputusan pengunduran diri ini telah dibicarakan secara terbuka oleh Presiden kelima. Jokowi tidak melihat adanya masalah dalam langkah putranya tersebut. Sebaliknya, ia menganggapnya sebagai hal yang biasa dan wajar terjadi dalam konteks politik Indonesia. Dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto tetap menjadi prioritas utama bagi keluarga mantan Presiden.