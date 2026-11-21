Joko Anwar ungkap Pengabdi Setan 3 berlatar Prancis 1518. Sutradara ini menyatakan film harus mencerminkan kondisi Indonesia yang sedang sakit berat saat ini secara jujur.

Di tengah gelaran Festival Film Indonesia (FFI) 2026 yang diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Jumat (20/11/2026), nama besar Joko Anwar kembali menjadi sorotan publik. Sutradara ternama ini secara resmi membuka rahasia besar mengenai karya terbarunya, Pengabdi Setan 3 . Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkap bahwa film horor tersebut akan mengambil setting tempat dan waktu di Prancis pada tahun 1518 sebagai titik awal narasi.

Setting Unik Prancis 1518 dalam Horor Terbaru

Proyek baru dari Joko Anwar ini akan memulai syuturnya dengan latar belakang sejarah yang sangat spesifik di negara Prancis. Sutradara yang dikenal dengan eksperimentasi visualnya ini menjelaskan bahwa adegan pembuka film akan membawa penonton kembali ke era tahun 1518 di Prancis. Pilihan tahun tersebut bukan tanpa alasan, melainkan menjadi kunci penting untuk menjejak akar masalah yang kemudian terkait dengan kondisi Indonesia saat ini.

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Pengambilan latar ini menunjukkan langkah berani Joko Anwar dalam meluaskan cakupan cerita horor Indonesia ke kancah global. Namun, elemen internasional ini hanya menjadi pintu masuk sebelum cerita berfokus pada realitas yang dihadapi bangsa Indonesia. Langkah ini mengonfirmasi bahwa film seri Pengabdi Setan 3 tidak hanya mengandalkan setrika lokal, tetapi juga memiliki dimensi sejarah dunia yang mendalam.

Kritik Pedas Terhadap Kondisi Sosial Indonesia

Di balik nuansa horor dan sejarah, inti dari cerita yang diangkat oleh Joko Anwar adalah kritik sosial yang sangat tajam. Ia menyatakan secara eksplisit bahwa film tersebut bertujuan untuk menjelaskan mengapa Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang penuh dengan persoalan kompleks. Bagi sutradara ini, Pengabdi Setan 3 bukan sekadar tontonan penghibur, melainkan cermin dari realitas masyarakat yang sedang menghadapi banyak masalah.

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Joko Anwar juga menegaskan bahwa seluruh film Indonesia memiliki kewajiban moral untuk mencerminkan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Menurutnya, sinematografi di tanah air harus berani mengakui bahwa Indonesia saat ini sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ia menggunakan bahasa yang lugas, menyebut bahwa kondisi bangsa ini memang sakit banget, dan hal ini tidak bisa ditutup-tutupi lagi.

Pernyataan ini sejalan dengan pidato menohok yang pernah ia sampaikan usai meraih penghargaan Sutradara Terbaik di FFI 2026. Dalam pidato tersebut, ia mengajak seluruh sineas Indonesia untuk bersuara dan tidak takut menghadirkan karya yang jujur mengenai keadaan bangsa. Visi ini menjadi dasar kuat mengapa elemen sosial dimasukkan ke dalam kerangka cerita fiksi horor.

Dukungan Terhadap Industri Festival Film Nasional

Selain membahas detail karyanya, Joko Anwar juga menggunakan platform FFI 2026 untuk menyampaikan dukungan kuatnya terhadap penyelenggaraan berbagai festival film di Indonesia. Kehadirannya di JIExpo Kemayoran menunjukkan komitmen panjangnya dalam memajukan ekosistem perfilman nasional. Ia melihat festival-festival seperti ini sebagai wadah vital bagi sineas untuk berbagi visi dan kritik sosial melalui karya mereka.

Dukungan ini semakin relevan mengingat dinamika industri kreatif Indonesia yang terus berkembang. Dengan adanya dukungan dari tokoh seperti Joko Anwar, diharapkan industri film mampu terus menghasilkan karya-karya berkualitas yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa pesan mendalam. Hal ini menjadi tonggak penting bagi perkembangan sinema Indonesia di masa depan.