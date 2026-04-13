Johnny Jansen Kagumi Keputusan Eliano Reijnders Gabung Persib Bandung

Pelatih Bali United, Johnny Jansen, mengungkapkan kekagumannya terhadap keputusan bek Persib Bandung, Eliano Reijnders, untuk bermain di Indonesia. Jansen berbagi cerita tentang hubungannya dengan Eliano dan menilai keputusannya sebagai langkah berani untuk pengembangan karier.

Aksi bek Persib Bandung , Eliano Reijnders , menjadi perhatian khusus bagi pelatih Bali United , Johnny Jansen , saat keduanya bertemu dalam laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 yang berlangsung pada Minggu (12/4/2026) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Pertemuan ini bukan sekadar laga biasa, tetapi juga menjadi ajang reuni bagi Eliano dan Jansen.

Jansen, yang pernah memiliki kedekatan dengan Eliano di masa lalu, mengungkapkan rasa senangnya sekaligus menghormati keputusan Eliano untuk berkarier di Indonesia. Jansen menjelaskan bagaimana Eliano memutuskan untuk mengambil tantangan baru di sepak bola Indonesia, meninggalkan kesempatan bermain di Belanda. Jansen berbagi pengalamannya saat melatih Eliano di Beerschot, di mana ia melihat potensi besar dalam diri pemain berusia 25 tahun itu. Jansen mengakui bahwa dirinya sebenarnya berminat untuk memboyong Eliano ke Bali United pada awal musim Super League 2025-2026. Namun, takdir berkata lain, Eliano memilih bergabung dengan Persib Bandung. Jansen memahami dan menghormati keputusan Eliano, melihatnya sebagai sebuah petualangan baru yang akan memberikan pengalaman berharga bagi sang pemain. Jansen menilai bahwa meskipun Eliano memiliki kemampuan untuk bermain di level yang lebih tinggi di Belanda, keputusannya untuk bermain di Indonesia adalah pilihan yang tepat dan berani. Jansen menekankan pentingnya pengalaman baru ini bagi perkembangan karier Eliano. Ia percaya bahwa bermain di liga yang berbeda dan menghadapi tantangan baru akan memberikan perspektif yang berbeda dan membantu Eliano berkembang sebagai pemain sepak bola. Ia juga menyoroti aspek adaptasi dan pembelajaran yang akan dialami Eliano di lingkungan sepak bola Indonesia. Jansen mengapresiasi keberanian Eliano dalam mengambil langkah keluar dari zona nyaman dan memilih jalur karier yang berbeda. Jansen juga menekankan bahwa keputusan Eliano merupakan pilihan pribadi yang harus dihormati. Ia berharap Eliano dapat sukses dan memberikan kontribusi terbaiknya bagi Persib Bandung. Jansen juga menyebutkan bahwa ia terus mengikuti perkembangan Eliano dan berharap dapat melihat Eliano bermain dengan performa terbaiknya di setiap pertandingan. Jansen mengakui bahwa ia memiliki hubungan baik dengan Eliano dan selalu mendukung pemain tersebut, apapun keputusannya. Jansen berharap persaingan antara Bali United dan Persib Bandung akan semakin memanas dengan kehadiran Eliano di Persib. Jansen juga mengungkapkan rasa hormatnya kepada keluarga Reijnders, khususnya kepada Tijjani Reijnders, adik kandung Eliano yang bermain untuk Manchester City. Jansen juga menambahkan bahwa ia berharap Eliano dapat mengembangkan kemampuannya dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi sepak bola Indonesia. Jansen mengakui bahwa ia selalu mengagumi pemain-pemain yang berani mengambil risiko dan memilih jalan karier yang berbeda. Jansen berharap kehadiran Eliano di Indonesia akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola tanah air. Jansen menyakini bahwa pengalaman Eliano di Belanda akan sangat bermanfaat bagi sepak bola Indonesia. Jansen juga berharap para pemain muda Indonesia dapat belajar dari Eliano. Jansen mengatakan bahwa ia akan selalu mendukung Eliano dan mendoakan kesuksesannya. Jansen juga mengucapkan selamat kepada Persib Bandung atas keberhasilan mereka mendapatkan Eliano. Jansen menambahkan bahwa ia sangat menantikan pertandingan antara Bali United dan Persib Bandung. Jansen berharap pertandingan tersebut akan berjalan seru dan menarik. Jansen juga berharap para penggemar sepak bola Indonesia dapat menikmati pertandingan tersebut. Jansen menekankan bahwa sportivitas harus tetap dijunjung tinggi dalam sepak bola. Jansen juga berharap agar sepak bola Indonesia dapat terus berkembang dan meraih prestasi yang membanggakan. Jansen mengatakan bahwa ia akan terus mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Jansen berjanji akan terus memberikan yang terbaik bagi Bali United





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eliano Reijnders Johnny Jansen Persib Bandung Bali United Super League

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »