John Terry Masuk Radar Chelsea Setelah Pemecatan Liam Rosenior

Legenda Chelsea, John Terry, dikabarkan berpotensi bergabung dengan staf pelatih sementara The Blues menyusul pemecatan Liam Rosenior. Terry sendiri belum menerima komunikasi resmi dari klub, namun tetap memberikan dukungan kepada pelatih sementara Calum McFarlane.

Kursi pelatih Chelsea saat ini kosong menyusul pemecatan Liam Rosenior pada Kamis, 23 April 2026. Situasi ini memicu berbagai spekulasi mengenai siapa yang akan menjadi juru taktik The Blues selanjutnya.

Sejumlah nama potensial mulai bermunculan dan menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi tersebut. Salah satu nama yang mencuat adalah legenda Chelsea, John Terry. Terdapat kabar yang beredar bahwa Terry berpotensi bergabung dengan staf pelatih sementara yang dipimpin oleh Calum McFarlane. McFarlane sendiri sebelumnya telah dipercaya untuk mengisi posisi pelatih sementara dan kini kembali ditunjuk untuk memimpin tim.

Namun, Terry sendiri menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi resmi dari pihak klub terkait tawaran tersebut. Meskipun demikian, mantan kapten Chelsea itu tetap menyatakan dukungannya penuh kepada McFarlane dan tim.

'Saya tidak memiliki informasi pasti mengenai susunan staf pelatih Calum. Saya belum menerima panggilan telepon atau pesan singkat apa pun. Kami semua memberikan dukungan penuh kepada Calum,' ujar Terry.

'Dia telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pertandingan tandang melawan Manchester City sebelumnya. Kami juga akan terus mendukung para pemain, karena itulah yang harus kita lakukan,' tambahnya. Kunjungan terakhir Terry ke Indonesia terjadi pada November 2022 bersama Alessandro, dalam rangka serangkaian acara termasuk pertandingan persahabatan di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi. Kunjungan ini bertujuan untuk memeriahkan suasana menjelang Piala Dunia 2022, di mana keduanya berinteraksi dengan para penggemar sepak bola Indonesia dan mengunjungi tempat-tempat ikonik seperti Sarinah.

Selama kunjungan tersebut, Terry mengungkapkan kekagumannya terhadap Indonesia setelah kembali menginjakkan kaki di tanah air setelah hampir satu dekade. Ia juga menyoroti perkembangan sepak bola yang pesat dan antusiasme luar biasa dari para penggemar di Indonesia.

'Senang rasanya bisa kembali ke Indonesia setelah terakhir kali berkunjung pada tahun 2013 bersama Chelsea dan Jose Mourinho. Tentu saja, kembali ke lapangan adalah sesuatu yang sangat saya nikmati,' kata Terry.

'Kalian semua luar biasa. Setelah saya datang ke sini, saya melihat banyak peningkatan di Indonesia. Saya sangat senang melihat begitu banyak penggemar Chelsea di sini,' lanjutnya. Terry juga menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat yang diterimanya dan berharap dapat segera kembali mengunjungi Indonesia di masa depan.

Rumor mengenai kemungkinan Terry bergabung dengan staf pelatih interim Chelsea semakin ramai diperbincangkan setelah pemecatan Rosenior. Situasi ini menjadi topik hangat di kalangan penggemar sepak bola, terutama para pendukung The Blues.

