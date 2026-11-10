John Herdman Umumkan 22 Pemain Timnas Indonesia Ke Bali

Pelatih John Herdman resmi merilis daftar 22 pemain Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan di Bali pada November 2026.

John Herdman secara resmi mengumumkan daftar final berisi 22 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia yang akan berlangsung di Bali. Pengumuman penting tersebut diluncurkan melalui akun media sosial resmi Timnas Indonesia pada sore hari, Selasa, 10 November 2026 waktu WIB. Keputusan ini menandai langkah strategis berikutnya bagi skuat Garuda dalam persiapan kompetisi besar. Herdman telah merinci nama-nama yang dipilih dengan cermat untuk menjalani sesi intensif tersebut.

Dua Puluh Dua Pemain Dipanggil John Herdman

Daftar pemain yang dipanggil mencakup berbagai posisi dengan kombinasi pengalaman dan potensi baru. Di lini belakang, terdapat nama-nama seperti Mees Hilgers dari Heerenveen dan Alfharezzi Buffon dari Dewa United. Alta Ballah yang juga bermain untuk Dewa United serta Dion Markx dari Persita melengkapi bek tengah. Dony Tri Pamungkas dari Persija dan Noah Adnan dari Loudoun United masuk dalam skuad. Rizky Ridho dari Persija dan Shayne Pattynama dari Persija juga dipanggil. Tim Geypens dari Bali United menutup barisan bek yang solid ini. Kemedan adalah posisi krusial yang diisi oleh Egy Maulana Vikri dari Dewa United. Ivar Jenner dari Dewa United dan Rayhan Hannan dari Persija juga hadir. Taisei Marukawa dari Dewa United dan Zanadin Fariz dari Persik berada di barisan tengah. Di lini depan, Adrian Wibowo dari LAFC, Arlyansyah Abdulmanan dari Persija, dan Jens Raven dari Bali United dipanggil. Luke Vickery dari Macarthur FC, Rafael Struick dari Dewa United, dan Ragnar Oratmangoen dari Persib juga masuk.

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Noah Adnan dan Taisei Marukawa Jadi Kejutan

John Herdman memberikan kesempatan kepada beberapa pemain yang belum pernah mendapatkan panggilan sebelumnya. Nama-nama seperti Taisei Marukawa, Alta Ballah, Arlyansyah Abdulmanan, dan Noah Adnan menjadi perhatian tersendiri. Noah Adnan menjadi salah satu kejutan karena masih relatif asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Bek berusia 24 tahun itu saat ini memperkuat Loudoun United. Klub tersebut berkompetisi di kasta kedua sepak bola Amerika Serikat. Kehadiran Adnan menjadi perhatian khusus dalam daftar 22 pemain Timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut untuk pertama kalinya mendapatkan panggilan memperkuat Skuad Garuda. Adnan saat ini berusia 24 tahun dan bermain untuk Loudoun United di kompetisi sepak bola kasta kedua Amerika Serikat. Pemanggilan ini menjadi kesempatan baginya untuk menunjukkan kualitas di hadapan Herdman. Selain Adnan, terdapat tiga nama lain yang juga mendapatkan kesempatan baru.

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Rafael Struick Kembali ke Skuad Garuda

Rafael Struick kembali masuk skuad setelah cukup lama absen dari Timnas Indonesia. Performa penyerang Dewa United tersebut belakangan ini menjadi salah satu faktor yang membuka peluangnya kembali memperkuat Skuad Garuda. Herdman tampaknya ingin memperluas pilihan pemain sekaligus melihat potensi sejumlah nama yang belum banyak mendapatkan kesempatan di tim nasional. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat untuk menemukan formasi terbaik. Kehadiran Struick menambah daya serang yang signifikan. Pengalaman bermain di liga domestik juga menjadi nilai tambah. Herdman menilai performa terkini sangat menentukan keterlibatan pemain. Keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam terhadap statistik dan penampilan. Kehadirannya diharapkan dapat mengubah dinamika serangan tim.

Latihan Intensif Di Bali Bulan November

Pemusatan latihan dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 9 hingga 17 November 2026. Lokasi yang dipilih adalah Bali, yang menjadi basis latihan penting bagi Timnas Indonesia. Sesi ini bertujuan untuk menyempurnakan taktik dan membangun kohesi tim. Herdman membutuhkan waktu cukup lama untuk menyatukan strategi bermain. Para pemain akan menjalani uji coba fisik dan taktis yang ketat. Lingkungan latihan yang terisolasi memungkinkan fokus penuh pada persiapan. Pemain diharapkan dapat menunjukkan performa terbaik selama periode ini. Hasil evaluasi akan menentukan formasi final untuk laga selanjutnya. Proses ini sangat krusial untuk keberhasilan kompetisi mendatang.