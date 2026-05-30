John Herdman Sebut Mitchell Baker dan Luke Vickery Belum Bisa Perkuat Timnas Indonesia Vs Oman dan Mozambik

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menyatakan bahwa Mitchell Baker dan Luke Vickery belum bisa berkontribusi pada tim nasional dalam pertandingan melawan Oman dan Mozambik. Ia menginginkan proses naturalisasi keduanya diselesaikan dengan cepat. Pada saat itu, Herdman memimpin latihan Timnas Indonesia di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2026) pagi WIB. Ia memberikan perkembangan terbaru mengenai proses naturalisasi Baker dan Vickery ikut dalam latihan Timnas Indonesia. Keduanya berlatih bersama-sama pemain lain seperti Thom Haye, Marselino Ferdinan, Beckham Putra, sampai Rayhan Hannan. Saat ditanya mengenai peluang Baker dan Vickery membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026, Herdman menjawabnya. Ia mengatakan keduanya belum bisa bermain. John Herdman juga memberikan tos kepada Calvin Verdonk dan Jay Idzes. Timnas Indonesia akan melahap dua uji coba. Skuad Garuda bakal menghadapi Oman pada Jumat (5/6) dan Mozambik pada Selasa (9/6) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

