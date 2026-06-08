John Herdman: Kondisi Justin Hubner Belum Sepenuhnya Membaik

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menjelaskan kondisi terkini Justin Hubner sebelum laga melawan Mozambik. Meskipun kebugaran Justin belum sepenuhnya membaik, Herdman masih membuka peluang bagi Justin untuk tetap bermain.

Pelatih Timnas Indonesia , John Herdman , menjelaskan kondisi terkini Justin Hubner sebelum laga melawan Mozambik . Meskipun kebugaran Justin belum sepenuhnya membaik, Herdman masih membuka peluang bagi Justin untuk tetap bermain.

Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026). Sehari sebelumnya, Timnas Indonesia menggelar open training kepada media. Herdman menyebut Justin mengalami tegang pada otot pahanya sehingga belum bisa bergabung secara penuh dalam latihan. Kendati demikian, pelatih asal Inggris itu masih membuka peluang bagi Justin untuk tetap bermain kontra Mozambik.

Herdman juga menjelaskan bahwa misi untuk FIFA Matchday ini adalah mendapatkan dua kemenangan berturut-turut. Mozambik menjadi ujian yang baik untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara menyerang namun tetap menjaga disiplin transisi pertahanan. Itu akan sangat penting untuk pertandingan ini





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Timnas Indonesia John Herdman Justin Hubner Mozambik FIFA Matchday

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