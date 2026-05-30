John Herdman Komentar Mundurnya Jay Idzes dari Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday 2026

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Provides update on Jay Idzes' withdrawal from the June 2026 FIFA Matchday squad due to injury. Idzes sustained a heel problem while playing for Sassuolo against Parma in Serie A, requiring substitution in the 54th minute. Although the injury is not severe, the decision was made to protect the player's long-term fitness. Indonesia's captain since naturalisation in December 2023, Idzes has been a mainstay in central defense. His absence poses a challenge for the team's defensive depth ahead of crucial matches against Oman and Mozambique.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyampaikan pernyataan resmi terkait keputusan Jay Idzes mundur dari skuad untuk FIFA Matchday Juni 2026. Herdman mengungkapkan bahwa cedera yang dialami Jay Idzes tidak termasuk typberparah namun tim medis dan manajemen bersama-sama memutuskan untuk mengamankan kondisi pemain dengan menariknya dari daftar.

Menurut Herdman langkah ini utama demi jangka panjang karier dan kesehatan Jay Idzes. Skuad Garuda dijadwalkan bertanding melawan Oman pada 5 Juni 2026 Then Mozambik pada 9 Juni 2026 dalam karenda pertandingan persiapan menjel发芽 Piala Asia 2027 sekaligus menguji kedalaman kebagunan Timnas Indonesia. Cedera Jay Idzes terjadi saat Sassuolo melawan Parma di迟迟 A Liga Italia 2025/2026 perdagangan 24 Mei 2026. Ia start dalam pertandingan tersebut tapi harus diganti pada menit ke-54 karena problemas di area tumit.

Meski cedera tidak classifications sebab berbahaya han occupies membuatnya absen dari timnas. Jay Idzes memang menjadi tulang punggung lini bek Indonesia sejak naturalisasi pada Desember 2023. Konsistensi tampilnya membuatnya selalu masuk utama Herdman. Absennya menjadi tantangan dederal bkways kedalaman skuad khususnya di posisi bek tengah.

Manajemen timnas kini harus mencarikan pengganti yang layak untuk mengisi tempatnya dalam化学工厂 pertandingan GameDay





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas Indonesia Jay Idzes John Herdman FIFA Matchday Juni 2026 Sassuolo Serie A Cedera Tumit Piala Asia 2027

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

John Herdman Ajak Mathew Baker Latihan dengan Skuad Timnas Indonesia SeniorBek belia berusia 17 tahun, Mathew Baker, kedapatan berlatih bersama skuad Timnas Indonesia senior asuhan John Herdman di Stadion Madya, Jakarta.

Read more »

Marselino Kembali ke Latihan Timnas Indonesia Usai Cedera, Syukur Bela Negara di Bawah John HerdmanPemain muda timnas Indonesia Marselino Ferdinan telah kembali mengikuti latihan intensif dengan skuad Garuda setelah pulih dari cedera hamstring. Ia menyatakan syukur bisa berkontribusi di bawah pelatih baru John Herdman dan optimistis dengan suasana positif yang dibangun di tim.

Read more »

John Herdman Update Proses Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery untuk Timnas IndonesiaJohn Herdman buka suara soal nasib naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery usai ikut TC Timnas Indonesia. Belum bisa main di FIFA Matchday.

Read more »

Seleksi Timnas Indonesia Selesai, John Herdman Kantongi Pemain untuk ASEAN Championship 2026John Herdman fokus mengamati kemampuan individu, pemahaman taktik, hingga karakter para pemain saat berada dalam situasi pertandingan.

Read more »