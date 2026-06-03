John Herdman memanggil 23 pemain untuk FIFA Matchday Juni 2026 dan fokus penuh pada Timnas Indonesia. Messi dan Ronaldo memiliki kesempatan untuk menambah catatan istimewa sekaligus memperkuat warisan mereka di sepak bola dunia.

John Herdman Fokus Penuh pada Timnas Indonesia , Tidak Peduli dengan Inggris dan Kanada di Piala Dunia 2026 . Meskipun Messi dan Ronaldo telah menjadi bagian dari lima edisi Piala Dunia secara beruntun sejak 2006, keduanya memiliki kesempatan untuk menambah catatan istimewa sekaligus memperkuat warisan mereka di sepak bola dunia.

Rekor paling menonjol yang berpeluang dicatat Messi dan Ronaldo adalah tampil di enam edisi Piala Dunia. Kedua pemain telah merasakan atmosfer Piala Dunia pada 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Jika kembali bermain pada 2026, mereka akan menjadi pemain pertama dalam sejarah yang tampil di enam edisi berbeda. Pencapaian tersebut akan menjadi tonggak baru yang belum pernah diraih pesepak bola mana pun sebelumnya.

Selain itu, Messi juga telah mengoleksi 13 gol di Piala Dunia, membuatnya hanya terpaut beberapa gol dari rekor yang selama ini dipegang Miroslav Klose dengan 16 gol. Produktivitas Messi di Piala Dunia 2022 menjadi bukti bahwa peluang tersebut masih terbuka jika Argentina kembali melangkah jauh di turnamen mendatang. Saat ini, peraih delapan Ballon d'Or tersebut telah mengumpulkan delapan assist di Piala Dunia. Catatan itu membuatnya semakin dekat dengan rekor 10 assist yang selama ini dikaitkan dengan legenda Brasil, Pelé.

Saat ini ia telah mengoleksi 16 kemenangan bersama Argentina. Jumlah tersebut membuatnya hanya terpaut satu kemenangan dari rekor yang dipegang Miroslav Klose dengan 17 kemenangan. John Herdman memanggil 23 pemain untuk FIFA Matchday Juni 2026. Berikut enam pemain Timnas Indonesia yang memiliki pengalaman di klub sepak bola Inggris.

Gelandang Persija Jakarta, Rayhan Hannan, tengah menikmati pengalaman berharga bersama Timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun itu mengaku mendapat kesan positif sejak Tanpa Calvin Verdonk, John Herdman diprediksi memakai formasi 3-4-3 saat Timnas Indonesia menghadapi Oman di FIFA Matchday Juni 2026, begini susunan pemainnya. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menegaskan bahwa seluruh fokusnya saat ini hanya tertuju kepada skuad Garuda.

Bahkan, pria asal Inggris itu mengaku tidak terlalu Calvin Verdonk batal gabung Timnas Indonesia, John Herdman bisa memanggil lima gelandang ini untuk menjaga kekuatan Garuda di FIFA Matchday Juni 2026 nanti. Calvin Verdonk kemungkinan absen dari FIFA Matchday Juni 2026 karena urusan keluarga. Ini daftar skuad terbaru Timnas Indonesia untuk lawan Oman dan Mozambik. Timnas Indonesia U-19 menang 3-0 atas Myanmar di laga pembuka Piala AFF U-19 2026.

Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U-19 tampil dominan dan berhasil mengunci Sejumlah pemain naturalisasi tidak masuk skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026. Berikut daftar nama dan alasan absennya dari pilihan John Herdman. Real Madrid kabarnya akan segera mendatangkan dua pemain baru jelang bursa transfer musim panas. Kedua pemain tersebut berasal dari Inter Milan dan Liverpool.

Piala Dunia 2026 tinggal menghitung hari. Turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia itu dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah sejak pertama kali digelar John Herdman mengakui sempat kesulitan saat melatih pemain Liga Indonesia dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk persiapan ASEAN Championship 2026. Microsoft memperkenalkan Surface RTX Spark Dev Box, PC mungil bertenaga chipset Nvidia RTX Spark dan RAM 128 GB yang siap menjadi pesaing berat Mac Studio di tahun 2026.

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