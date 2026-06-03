John Herdman Fokus Pada Sukuad Garuda untuk Piala Dunia 2026

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, sepenuhnya fokus pada skuad Garuda untuk Piala Dunia 2026. Absennya pemain Calvin Verdonk membuat komposisi lini tengah Timnas Indonesia menjadi sedikit rapuh.

Pelatih Timnas Indonesia , John Herdman , sepenuhnya fokus pada skuad Garuda untuk Piala Dunia 2026 . Absennya pemain Calvin Verdonk membuat komposisi lini tengah Timnas Indonesia menjadi sedikit rapuh.

Dalam daftar skuad untuk FIFA Matchday Juni 2026, pemain LOSC Lille itu tercatat sebagai gelandang bersama Joey Pelupessy, Ivar Jenner, dan Rayhan Hannan. Skema ini bisa membuat Timnas Indonesia tetap solid di belakang, tetapi masih punya ruang untuk menyerang lewat dua sisi sayap. John Herdman bisa memasang tiga bek tengah yang diisi Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Komposisi ini cukup ideal karena memadukan pengalaman, agresivitas, dan kemampuan membangun serangan dari belakang.

Sementara itu, Lionel Messi berlatih terpisah dari skuad Argentina jelang Piala Dunia 2026 karena kelelahan otot hamstring. Timnas Indonesia U-19 menang 3-0 atas Myanmar di laga pembuka Piala AFF U-19 2026. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U-19 tampil dominan dan berhasil mengunci kemenangan. Piala Dunia 2026 tinggal menghitung hari.

Turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia itu dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah sejak pertama kali digelar.





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Piala Dunia 2026 John Herdman Timnas Indonesia Calvin Verdonk

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