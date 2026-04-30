John Herdman Fokus pada Pemain Muda untuk ASEAN Championship 2026

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengumumkan daftar 23 pemain untuk pemusatan latihan menjelang ASEAN Championship 2026, dengan fokus utama pada talenta-talenta muda dari Super League. Herdman berkomitmen untuk mengembangkan pemain lokal dan membangun tim yang solid untuk menghadapi berbagai agenda internasional.

Pelatih John Herdman terlihat memberikan arahan intensif kepada para pemain Timnas Indonesia saat menghadapi Bulgaria dalam pertandingan final FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin, 30 Maret 2026.

Pertandingan ini menjadi bagian penting dari persiapan Timnas Indonesia menuju berbagai kompetisi internasional, termasuk ASEAN Championship 2026. Herdman, yang dikenal dengan pendekatan modern dan fokus pada pengembangan pemain muda, baru-baru ini mengumumkan daftar 23 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan (TC) sebagai persiapan matang menghadapi ASEAN Championship 2026. Keputusan ini menunjukkan komitmen kuat Herdman terhadap talenta-talenta lokal yang berkarir di Super League, meskipun jadwal Timnas Indonesia terbilang padat.

Timnas Indonesia akan tergabung dalam Grup A yang cukup kompetitif, bersama dengan juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang dari babak playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Persaingan di grup ini diprediksi akan sangat ketat, menuntut performa terbaik dari seluruh pemain. Analisis terhadap daftar pemain yang dipanggil oleh Herdman menunjukkan adanya pergeseran fokus pada pemain-pemain muda.

Sebagian besar pemain yang terpilih adalah generasi muda dengan potensi besar, dan beberapa di antaranya bahkan belum pernah mendapatkan kesempatan untuk membela Timnas senior. Hal ini sejalan dengan pernyataan Herdman sebelumnya, yang mengungkapkan kekagumannya terhadap potensi yang dimiliki para pemain muda di Super League. Ia menyatakan ketertarikannya untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka di level internasional.

Herdman menekankan bahwa ia telah mengamati dengan seksama perkembangan para pemain muda dan memperhatikan siapa saja yang mendapatkan menit bermain reguler di klub masing-masing.

“Saya rasa sudah cukup jelas mengenai di mana para pemain muda potensial kami berada dan siapa saja yang mendapatkan menit bermain,” ujarnya kepada para jurnalis usai pertandingan ASEAN Championship 2026. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengalaman berharga kepada pemain muda, tetapi juga untuk membangun tim yang solid dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Kehadiran pemain muda juga memberikan fleksibilitas taktis dan energi baru dalam skuat.

Herdman menyadari bahwa dengan banyaknya agenda yang dihadapi Timnas Indonesia sepanjang tahun, ia perlu memiliki pendekatan yang komprehensif dalam memantau dan menyusun tim. Herdman menjelaskan bahwa ia memiliki dua pendekatan utama dalam mempersiapkan timnas. Pendekatan pertama adalah fokus pada pemain-pemain yang sudah mapan dan berpengalaman, sementara pendekatan kedua adalah memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berkembang dan menunjukkan potensi mereka.

“Artinya, saya memiliki dua pendekatan dalam memantau dan menyusun tim sepanjang tahun ini dan itu membuat saya akan sangat sibuk,” ungkap mantan pelatih timnas Kanada tersebut. Ia mengakui bahwa tugasnya akan sangat menantang, tetapi ia optimis bahwa dengan kerja keras dan strategi yang tepat, Timnas Indonesia dapat meraih hasil yang memuaskan. Selain persiapan untuk ASEAN Championship 2026, Timnas Indonesia juga akan menghadapi berbagai agenda penting lainnya, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan pertandingan persahabatan internasional.

Oleh karena itu, Herdman perlu memastikan bahwa timnya selalu dalam kondisi prima dan siap menghadapi setiap tantangan. Selain itu, kabar mengenai tur pra musim AC Milan ke Indonesia untuk menghadapi Chelsea pada tahun 2026 juga menjadi sorotan. Kehadiran dua klub besar Eropa ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap sepak bola dan memberikan inspirasi bagi para pemain muda Indonesia.

Informasi tambahan mengenai starting line-up Bhayangkara FC melawan Persib, di mana Maung Bandung bermain tanpa Eliano Reijnders, juga menjadi berita menarik bagi para penggemar sepak bola nasional.





