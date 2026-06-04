John Herdman: Calvin Verdonk Siap untuk Dimainkan pada Laga Persahabatan FIFA

Pelatih tim nasional Indonesia, John Herdman, mengatakan bahwa Calvin Verdonk siap untuk dimainkan pada laga persahabatan FIFA melawan Oman. Herdman juga menjelaskan bahwa Verdonk baru saja bergabung dan kondisinya fit.

Pelatih tim nasional Indonesia, John Herdman , mengatakan bahwa Calvin Verdonk siap untuk dimainkan pada laga persahabatan FIFA melawan Oman, meskipun sang pemain baru tiba di Jakarta.

Herdman juga menjelaskan bahwa Verdonk baru saja bergabung dan kondisinya fit, namun dia tidak bisa datang pada awal periode persiapan karena alasan pribadi. Pada sesi latihan resmi tim di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis petang, Verdonk menjalani latihan terpisah di sisi lapangan. Herdman juga mengatakan bahwa Marselino Ferdinan mengalami cedera dan tidak bisa berlatih bersama tim. Dalam kesempatan yang sama, Herdman juga memuji kualitas yang dimiliki Verdonk yang musim ini bermain di Liga Prancis bersama LOSC Lille.

Verdonk tampil 26 kali secara keseluruhan, termasuk 18 kali di Liga Prancis dan tujuh kali di Liga Europa. Dia membawa Lille finis di urutan ketiga Liga Prancis 2025/2026 yang memastikan mereka akan berlaga di Liga Champions UEFA musim depan. Herdman juga mengatakan bahwa dua calon pemain naturalisasi, Luke Vickery dan Mitchell Baker, tidak masuk skuad final untuk dua laga persahabatan FIFA pada Juni, namun mereka mungkin dimasukkan di tengah pertandingan jika kondisi mereka memungkinkan.

Herdman juga menjelaskan bahwa tim harus mempertimbangkan tingkat kesiapannya dan memastikan semua keputusan yang diambil mengutamakan keselamatan pemain





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