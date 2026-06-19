John Herdman Bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Membahas Persiapan Timnas Indonesia

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026). Mereka membahas pembangunan olahraga nasional, terutama soal persiapan Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman.

Pelatih Timnas Indonesia , John Herdman , bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026). Mereka membahas pembangunan olahraga nasional, terutama soal persiapan Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman .

John Herdman mengaku membahas persiapan Timnas Indonesia dalam beberapa turnamen ke depan, salah satunya Piala AFF 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia juga mengaku siap memberi kesempatan kepada para pemain lokal di beberapa turnamen ke depan. Presiden Prabowo Subianto juga mengirimkan surat ke FIFA, meminta Timnas Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Pertemuan ketiganya ini menandai awal persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi beberapa turnamen di masa depan.

John Herdman dan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, berharap dapat mendapatkan dukungan dari pemerintah dan seluruh negeri untuk kesuksesan Timnas Indonesia. Mereka percaya bahwa dengan dukungan yang kuat, Timnas Indonesia dapat mencapai kesuksesan di beberapa turnamen ke depan. Sebagai pelatih asal Inggris, John Herdman memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola tim nasional. Ia percaya bahwa dengan pengalaman dan dukungan yang kuat, Timnas Indonesia dapat mencapai kesuksesan di beberapa turnamen ke depan.

Pertemuan ketiganya ini menandai awal persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi beberapa turnamen di masa depan. Mereka berharap dapat mendapatkan dukungan dari pemerintah dan seluruh negeri untuk kesuksesan Timnas Indonesia. Mereka percaya bahwa dengan dukungan yang kuat, Timnas Indonesia dapat mencapai kesuksesan di beberapa turnamen ke depan





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

John Herdman Presiden Prabowo Subianto Timnas Indonesia Piala AFF 2026 FIFA ASEAN Cup 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

John Herdman Sudah Tentukan TC Timnas Indonesia, Timnas Malaysia Belum Tahu bakal Dilatih SiapaTimnas Indonesia sudah menentukan jadwal training camp untuk ASEAN Cup 2026, Timnas Malaysia kehilangan pelatih.

Read more »

Dean Zandbergen Blak-blakan Soal Sosok John Herdman di Timnas Indonesia, Sampai Bilang BeginiPemain berdarah Depok, Dean Zandbergen mengaku terkesan dengan John Herdman setelah mempelajari rekam jejaknya. Ia menilai PSSI telah memilih pelatih yang tepat.

Read more »

Ditanya Sudah Dihubungi John Herdman atau Belum untuk Naturalisasi Timnas Indonesia, Dean Zandbergen Beri Jawaban BeginiPemain berdarah Depok, Dean Zandbergen mengaku belum dihubungi langsung John Herdman, namun membuka kemungkinan komunikasi sudah terjadi lewat sang ayah.

Read more »

Apa yang Akan Disampaikan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman ke Presiden Prabowo?John Herdman yang tampak didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir akan bertemu langsung Presiden sore ini.

Read more »