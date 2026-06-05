John Herdman Beri Kesempatan Baker Debut, Pecahkan Rekor Termuda Timnas Indonesia

Timnas Indonesia menang telak 3-0 atas Oman di FIFA Matchday, dan Baker berhasil debut di usia 17 tahun 29 hari, memecahkan rekor. Pelatih John Herdman mendapat pujian dari Ketua PSSI Erick Thohir atas keberaniannya mengemas pemain muda.

Pelatih kepala Timnas Indonesia , John Herdman , memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk debut di timnas senior. Pada laga FIFA Matchday melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Baker yang berusia 17 tahun 29 hari melakukan debutnya.

Dengan debut di usia tersebut, Baker memecahkan rekor debutan termuda yang sebelumnya dipegang oleh Arkhan Kaka. Baker dimasukkan Herdman dipertengahan babak kedua menggantikan Ragnar Oratmangoen. Indonesia menang telak 3-0 atas Oman dengan tiga gol dari Justin Hubner, Ole Romeny, dan Ragnar Oratmangoen. Ketua umum PSSI, Erick Thohir, memuji keberanian Herdman dalam memercayakan pemain muda.

Ia menyebutkan bahwa langkah Herdman, yang sebelumnya telah giving kesempatan pada Dony Tri Pamungkas, sangat dihargai dan diharapkan dapat mempercepat regenerasi Timnas Indonesia. Thohir berharap regenerasi pemain dapat berlanjut di bawah pelatih Herdman untuk membuahkan hasil positif di masa depan. Baker menjadi pemain keturunan Australia yang debut di timnas Indonesia. Keputusan HerdmanGil dianggap sebagai langkah strategis untuk membangun timnas masa depan yang lebih kuat





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