John Herdman Bangga, Timnas Indonesia Naik ke Peringkat 118 FIFA: Dampak Kemenangan atas Oman dan Mozambik

Timnas Indonesia naik ke peringkat 118 FIFA setelah dua kemenangan beruntun di FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik. Pelatih John Herdman menilai timnya makin berbahaya. Artikel ini menganalisis sistem perhitungan ranking FIFA, peluang Indonesia untuk masuk 100 besar dunia, serta Jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Reaksi John Herdman usai Timnas Indonesia Naik ke Ranking 118 FIFA: Garuda Makin Berbahaya. Skuad Garuda sebelumnya sukses menutup agenda FIFA Matchday dengan hasil sempurna.

Timnas Indonesia menang 3-0 atas Oman, lalu kembali meraih kemenangan 1-0 atas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua kemenangan beruntun ini mengantarkan Indonesia naik ke peringkat 118 dunia dalam ranking FIFA yang baru dirilis. Pelatih John Herdman menyatakan timnya makin berbahaya dan penuh kepercayaan diri setelah hasil positif tersebut. Kemenangan atas Oman dan Mozambik dinilai sangat berharga karena kedua lawan tersebut berada di level kompetitif yang cukup, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap poin FIFA.

Sistem perhitungan ranking FIFA menggunakan SUM yang mempertimbangkan hasil pertandingan, kekuatan lawan, dan bobot pertandingan. Artikel ini mengulas peluang Indonesia untuk masuk 100 besar dunia setelah kemenangan tersebut. Posisi 100 besar saat ini dipegang El Salvador dengan 1.225,34 poin, sementara Indonesia masih membutuhkan tambahan sekitar 68 poin untuk mencapainya. Angka tersebut tidak mudah dicapai hanya dengan satu atau dua kemenangan, kecuali melawan tim dengan ranking jauh lebih tinggi.

Indonesia akan punya kesempatan menambah poin di Piala AFF 2026. Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Jadwal pertandingan fase grup dijadwalkan dimulai melawan Kamboja pada 27 Juli 2026, kemudian menghadapi Timor Leste pada 31 Juli 2026, berlanjut dengan duel melawan Vietnam pada 3 Agustus 2026, dan ditutup melawan Singapura pada 7 Agustus 2026. Meski demikian, Piala AFF 2026 kemungkinan belum cukup untuk langsung membawa Indonesia ke dalam zona 100 besar dunia.

Artikel ini juga menyertakan berbagai berita sepak bola terkini lainnya, seperti kabar转会 klub Italia Como di bawah tendangan Cesc Fabregas, keputusan Thibaut Courtois soal masa depannya di Timnas Belgia, isu harga tiket Piala Dunia 2026, guncangan di Persib Bandung terkait masa depan Adam Alis, penjualan David Raya yang nyaris sempurna dengan Arsenal, serta opsi menonton Piala Dunia 2026 melalui TVRI secara gratis. Laga pembukaan Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Afrika Selatan juga menjadi sorotan.

Selain itu, ada kejadian kursi kosong di laga Korea Selatan vs Republik Ceko meski penjualan tiket tercatat 44.985. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengancam akan melarang suporter yang menghina Beckham Putra dari menyaksikan Timnas Indonesia. Pelatih John Herdman juga berkomentar terkait kegagalan Timnas Indonesia U-19 melawan Australia di Piala AFF U-19 2026. Berita hiburan dari dunia K-pop juga muncul dengan debut solo Evan (lama ENHYPEN) lewat single 'RIDE OR DIE'.

Di bidang lain, walaupun ada pembukaan Lapas Cibinong dengan pelatihan angklung, contoh pengelolaan kawasan Creative Economy seperti Telaga Biru, serta fokus pemerintah pada 10 provinsi utama produksi beras, esse-substantive content berita utama tetap fokus pada analyisis ranking FIFA, potensi Timnas Indonesia, dan jadwal Piala AFF 2026. Reaksi John Herdman, penjelasan sistem poin FIFA, perbandingan target poin, dan dampak kemenangan atas Oman dan Mozambik menjadi inti dari teks





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