John Herdman Ajak Mathew Baker Perkuat Timnas Indonesia untuk Piala AFF U-19 2026

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memanggil Mathew Baker dari tim U-19 untuk mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan Piala AFF U-19 2026 dan FIFA Matchday Juni 2026. Langkah ini sejalan dengan strategi akselerasi Herdman dalam mengorbitkan pemain muda, seperti yang telah diamalkan dengan Jonathan David di Kanada.

Pelatih Timnas Indonesia , John Herdman , memberikan kesempatan kepada Mathew Baker dari tim U-19 untuk bergabung dalam persiapan menghadapi Piala AFF U-19 2026. Timnas U-19 akan memulai kompetisinya di Grup A contreille Myanmar U-19 di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, pada 1 Juni 2026.

Baker dipanggil oleh Herdman untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta pada 26-30 Mei 2026 sebagai persiapan menuju Piala AFF 2026. Setelah pemusatan latihan tersebut, Baker tetap dipertahankan oleh Herdman dalam skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday pada bulan Juni 2026. Namanya kini tercantum dalam daftar 23 pemain yang tergabung dalam tim yang dikenal dengan sebutan Skuad Garuda. Timnas Indonesia akan melaksanakan dua pertandingan uji coba selama jeda internasional bulan ini.

Skuad Garuda dijadwalkan bertanding melawan Timnas Oman pada 5 Juni 2026, dan kemudian akan menghadapi Timnas Mozambik empat hari setelahnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Herdman menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk mempercayakan Mathew Baker bergabung dalam training camp Timnas Indonesia.

"Jadi, Mathew Baker adalah prospek muda yang menarik. Bagian dari strategi kami adalah strategi akselerasi," ujar Herdman di Jakarta pada Sabtu (30/5/2026). Herdman memiliki pengalaman yang cukup dalam mengorbitkan pemain-pemain muda. Sebagai contoh, ia memberi debut kepada Jonathan David di Timnas Kanada ketika David baru berusia 18 tahun.

"Saya mengalami ini dengan Jonathan David di Kanada, kami memilikinya saat usia 18 tahun bermain di Gent, di akademi mereka," ucap Herdman. Ia melanjutkan, "Tetapi, kami mempercepat kariernya, kami memberinya peluang ketika mungkin ada pemain yang lebih tua yang bisa bermain. Dan dia menjalani Gold Cup di mana dia memenangkan pemain terbaik turnamen," ucapnya. Pengalaman Herdman dalam mengembangkan pemain muda terlihat jelas melalui langkah-langkah yang diambilnya.

Dengan memberikan kesempatan kepada Jonathan David di usia yang sangat muda, Herdman menunjukkan kepercayaan pada bakat yang dimiliki David. Herdman juga menekankan pentingnya memberikan peluang kepada pemain muda meskipun ada alternatif pemain yang lebih berpengalaman. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menunjukkan komitmen kuat dalam memberdayakan pemain muda dan mengembangkan potensi mereka demi persiapan menuju Piala Dunia 2030. Herdman yakin potensi regenerasi Timnas Indonesia cerah berkat talenta muda lokal dan luar negeri.

Timnas Indonesia juga akan memantau pertandingan Persija vs Madura United di SUGBK. John Herdman berkomitmen untuk blusukan dan memantau pemain demi Timnas Indonesia. Perjalanan panjang karier John Herdman dimulai sejak usia 17 tahun, membuktikan dedikasi tinggi mengantarkan tim ke level dunia. Media Vietnam ikut memantau perkembangan terbaru Timnas Indonesia, termasuk pengenalan resmi John Herdman sebagai pelatih.

Herdman sangat antusias menunggu debutnya yang dijadwalkan akan berlangsung dalam FIFA Series pada bulan Maret 2026





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas Indonesia John Herdman Mathew Baker Piala AFF U-19 2026 Skuad Garuda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Seleksi Timnas Indonesia Selesai, John Herdman Kantongi Pemain untuk ASEAN Championship 2026John Herdman fokus mengamati kemampuan individu, pemahaman taktik, hingga karakter para pemain saat berada dalam situasi pertandingan.

Read more »

John Herdman Komentar Mundurnya Jay Idzes dari Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday 2026Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Provides update on Jay Idzes' withdrawal from the June 2026 FIFA Matchday squad due to injury. Idzes sustained a heel problem while playing for Sassuolo against Parma in Serie A, requiring substitution in the 54th minute. Although the injury is not severe, the decision was made to protect the player's long-term fitness. Indonesia's captain since naturalisation in December 2023, Idzes has been a mainstay in central defense. His absence poses a challenge for the team's defensive depth ahead of crucial matches against Oman and Mozambique.

Read more »

John Herdman Gunakan Pemain Lokal di Timnas Indonesia Piala AFF 2026, Dipastikan Tak Bisa IstirahatKeputusan pelatih timnas Indonesia, John Herdman pakai pemain lokal di Piala AFF 2026 akan mengorbankan waktu istirahat para pemain.

Read more »

Kanada Berharap Memberikan Penampilan Terbaik di Piala Dunia 2026Kanada telah mempersiapkan diri untuk turnamen Piala Dunia 2026, dengan pelatih Jesse Marsch yang telah memanggil sejumlah pemain kunci. Timnas Kanada telah mengumumkan daftar 26 pemain yang akan berlaga di Piala Dunia 2026. FIFA telah merilis daftar 52 wasit utama Piala Dunia 2026, bersama 88 asisten wasit dan 30 wasit VAR. PSSI telah merilis Skuad Timnas Indonesia FIFA Series 2026 yang akan berlaga pada akhir Maret ini. Persija menjadi klub dengan pemain terbanyak di Skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Skenario Grup Neraka di Piala Dunia 2026 telah dibuka, dengan Argentina, Inggris, dan Portugal mungkin bertemu sejak awal. Undian Piala Dunia 2026 akan dilaksanakan pada hari tertentu, dengan format dan tim yang telah lolos. Timnas Indonesia telah mempersiapkan diri untuk turnamen ini, dengan pelatih John Herdman yang akan memimpin skuad. Bintang Timnas Brasil, Vinicius Junior, telah mengingatkan semua peserta Piala Dunia 2026 akan potensi besar yang dimiliki Lionel Messi dan tim Argentina. Profil Stadion Azteca, venue pembukaan Piala Dunia 2026, telah dibuka, dengan stadion yang sarat dengan sejarah dan momen-momen penting dalam dunia sepak bola. Thiago Silva telah kecewa tidak dipanggil oleh Carlo Ancelotti ke Timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026. Penyerang timnas Argentina, Julian Alvarez, telah secara tegas menyatakan tekad skuadnya untuk mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 mendatang.

Read more »