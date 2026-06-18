John Field Akui Suap Dirjen Bea Cukai Rp21 Miliar, KPK Dalami Aliran Dana

Terdakwa John Field mengaku menyuap Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama sebesar Rp21 miliar dalam persidangan. KPK kini mencermati aliran dana untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Terdakwa kasus korupsi impor barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai , John Field , mengakui telah memberikan suap sebesar total Rp21 miliar kepada Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama .

Pengakuan ini disampaikan dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. John Field yang merupakan Bos PT Blueray mengungkapkan bahwa pemberian uang dilakukan secara bertahap setiap bulan sejak Juli 2025 hingga Januari 2026. Uang tersebut diserahkan dalam amplop berkode BC1 untuk Djaka Budhi Utama, BC2 untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024 - Januari 2026 Rizal, dan BC3 untuk Kasubdit Intel P2 DJBC Sisprian Subiaksono.

Total suap yang diterima Djaka Budhi Utama mencapai Rp21 miliar, sementara Rizal dan Sisprian masing-masing mendapat Rp14 miliar dan Rp7 miliar. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan bahwa pihaknya sedang mencermati aliran dana suap tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Para penyidik akan mengkaji secara mendalam keterangan yang muncul di persidangan. Setyo menegaskan bahwa informasi tersebut tidak akan dilepaskan begitu saja dan akan menjadi bahan penyidikan lebih lanjut.

Pemeriksaan terhadap Djaka Budhi Utama dalam tahap penyidikan yang masih berjalan akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidik. KPK juga akan berkoordinasi dengan penuntut umum untuk memastikan bukti-bukti yang diperlukan sudah lengkap sebelum mengambil langkah berikutnya. Dalam persidangan yang digelar pada Jumat, 12 Juni 2026, jaksa penuntut umum membacakan rincian aliran uang yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) John Field. John mengonfirmasi setiap rincian tersebut.

Untuk bulan Juli 2025, akumulasi pemberian mencapai Rp8,2 miliar dengan rincian BC1 Rp3 miliar, BC2 Rp2 miliar, dan BC3 Rp1 miliar. Pada bulan Agustus hingga Desember 2025, setiap bulan diberikan Rp8,95 miliar dengan pembagian yang sama. Pemberian terakhir pada Januari 2026 juga sebesar Rp8,95 miliar. Total keseluruhan yang diterima oleh ketiga pejabat Bea Cukai tersebut mencapai Rp59,7 miliar, dengan porsi terbesar untuk Dirjen Djaka Budhi Utama.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi di institusi Bea Cukai yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawasi lalu lintas barang impor. KPK terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta kerugian negara yang ditimbulkan akibat praktik korupsi ini. Masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi di lingkungan pemerintahan





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John Field Djaka Budhi Utama Bea Cukai Suap KPK

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