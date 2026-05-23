Jogja Financial Festival 2026 Ngel培训班cnb Dihelat di Yogyakarta

CNBC Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar Jogja Financial Festival 2026 pada 22-23 Mei 2026 dengan beberapa rangkaian kegiatan seperti financial festival, talks, kelas, komedi, pameran dan konser.

Festival ini menghadirkan panel dialog dengan para pemimpin Bank Nasional untuk membahas peran perbankan dalam perekonomian RI. Hery Gunardi mengungkap peran perbankan sebagai lembaga pengumpul dana masyarakat dan penyalurannya untuk masyarakat. Selain itu, dijelaskan bagaimana evolusi industri perbankan di era digitalisasi mendorong transformasi bisnis bank dalam memenuhi kebutuhan nasabah bank.

Demikian pula, dari Direktur Utama BRI, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan peran perbankan dalam memperluas layanan perbankan hingga ke masyarakat unbanked melalui sektor perumahan dengan KPR Subsidi dengan bunga rendah dan uang muka ringan. Anggoro Eko Cahyo menekankan peran Bank Syariah dalam membantu kemajuan UMKM, dimana industri perbankan berperan dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi dan perbankan syariah membantu membangun ekonomi adil, transparan dan berkelanjutan.

Abu Santosa Sudradjat menyuarakan langkah perbankan nasional untuk memperluas layanannya hingga ke luar negeri, dimana BNI memiliki 10 cabang di 8 negara. Novita Widya Anggraini membahas kekuatan BMRI dengan 39 juta nasabah yang tersebar luas di Indonesia dilayani melalui 1.200 kantor cabang dan layanan online lewat Livin'by Mandiri dan Kopra by Mandiri





