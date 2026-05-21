Jogja Financial Festival 2026: Keinginan Umum dan Seru Seru Acara

Jogja Financial Festival 2026, yang akan berlangsung pada 22-23 Mei 2026, menarik perhatian dari berbagai kalangan. Acara ini dipersembahkan untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia.

Perhelatan Jogja Financial Festival 2026 menarik perhatian dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), hingga karyawan swasta. Seorang lulusan baru UGM, Arum, mengaku tertarik mengikuti acara ini, terutama sesi bisnis talk.

Arum dan pengemudi ojek online asal Yogyakarta, Aji Pratama, antusias menghadiri sesi bisnis talk maupun kelas edukasi soal keuangan. Selain mencari hiburan, Aji juga tertarik menimba ilmu dari orang-orang ahli di bidang keuangan. Sedangkan Pekerja Swasta, Bayu, tertarik dengan kehadiran artis papan atas seperti Ari Lasso. Jogja Financial Festival 2026 akan diselenggarakan pada 22-23 Mei 2026 di Jogja Expo Center, Yogyakarta.

Acara ini akan dibuka oleh Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, yang juga akan turut serta dalam business talks. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, sebagai tuan rumah, juga akan turut serta dalam sesi ini. Jogja Financial Festival 2026 akan diisi dengan sejumlah kegiatan menarik, seperti business talks, educational class, career corner, Stand Up Comedy, dan music performance dari artis papan atas.

Selanjutnya, acara ini juga akan diramaikan dengan Jogja Run D-City consist of Fun Run 5K and Race Run 10K





