Jogja Financial Festival 2026 Continues as Students Enjoy Event's Serendipity

Jogja Financial Festival 2026 is a two-day event in Yogyakarta that aims to bring together various stakeholders in the financial sector for insightful discussions, career development, and enrichment in financial literacy.

Foto: Jogja Financial Festival 2026 kembali menyapa masyarakat pada hari kedua pada Sabtu, 23/5/2026. Jogja Financial Festival 2026 berlanjut memasuki hari kedua pada Sabtu (23/5/2026).

Acara ini pun siap menghadirkan berbagai keseruan yang bisa menemani akhir pekan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Seorang mahasiswa asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Nia mengaku hadir ke acara Jogja Financial Festival 2026 karena mendapatkan informasi dari dosen pengajar. Setelah datang di hari pertama, ia merasa acara tersebut sangat menyenangkan.

"Kita memperoleh begitu banyak pengetahuan, kita belajar langsung dari praktisinya, kalau di kampus kita hanya mendapatkan teori saja," ungkap Nia kepada CNBC Indonesia. Di samping itu, mahasiswa asal Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rumi menuturkan, awal mulanya ia datang ke acara Jogja Financial Festival 2026 lantaran ada profesional trader Michael Yeoh yang hadir di hari pertama, tetapi setelah mengikuti rangkaiannya ternyata acaranya menarik sekali.

"Melihat banyak banget acara yang sangat bermanfaat sangat menginspirasi buat kita mahasiswa, acara lainnya memberikan pencerahan. Saya mendapatkan view IHSG saat ikut edu class, ada improvement baru untuk strategi trading saya," ujar dia. Memasuki hari kedua, selain menimba ilmu seputar keuangan, Rumi juga ingin menonton penampilan dari Juicy Lucy karena suka dengan lagu-lagunya.

"Saya mau nonton Juicy Lucy, saya suka semua lagunya kayak Lampu Kuning, Sialan, Tampar," jelas dia. Sebagai informasi, Jogja Financial Festival 2026 akan diselenggarakan pada 22-23 Mei 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta. Festival keuangan ini akan akan mempertemukan para pemangku kepentingan di sektor keuangan, mulai dari pemimpin kebijakan, regulator, pelaku industri keuangan, akademisi, hingga masyarakat luas untuk berdiskusi, berbagi perspektif, serta mendorong peningkatan literasi keuangan di Indonesia.

Lalu, Jogja Financial Festival 2026 akan diisi sejumlah kegiatan menarik, seperti business talks, educational class maupun career corner. Tak kurang menarik, acara ini juga akan diisi dengan Stand Up Comedy dari Kiky Saputri serta music performance dari artis papan atas seperti Juicy Luicy. Dan, acara ini juga akan diramaikan dengan jogja run d-city yang terdiri dari fun run 5k dan race run 10k dengan hadiah mencapai puluhan juta rupiah





