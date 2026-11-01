Jogja Cultural Wellness Festival 2026 Hadirkan Wisata Budaya dan Kesehatan di Yogyakarta

Kementerian Pariwisata mendukung Jogja Cultural Wellness Festival 2026 pada 6-8 November di Loman Park Hotel. Festival ini menggabungkan tradisi Jawa dengan tren kesehatan global bernilai miliaran dolar.

Kementerian Pariwisata secara resmi mendukung pengembangan wisata berbasis wellness yang mengintegrasikan budaya lokal melalui penyelenggaraan Jogja Cultural Wellness Festival 2026. Peluncuran resmi acara strategis ini dilakukan di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata kesehatan global yang unik.

Strategi Pariwisata Budaya dan Kesehatan Global

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan bahwa festival ini masuk dalam tahun keempat penyelenggaraannya dan akan berlangsung pada 6 hingga 8 November 2026 di Loman Park Hotel Yogyakarta. Ia menekankan bahwa kekayaan tradisi Jawa, termasuk praktik jamu hingga kebugaran berbasis alam, merupakan potensi besar yang belum sepenuhnya tergali di industri pariwisata nasional.

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Menurut catatan Global Wellness Institute, pengeluaran sektor kesehatan dan kebugaran secara global mencapai angka fantastis, yaitu 893,9 miliar dolar AS pada tahun 2024. Di kawasan Asia Pasifik, jumlah perjalanan terkait wellness mencapai 562,7 juta perjalanan. Angka-angka ini menunjukkan peluang ekonomi yang sangat besar jika destinasi lokal mampu menawarkan pengalaman yang autentik dan relevan.

Program Yoga, Jamu, dan Seni Terapi

Festival ini mengajak pengunjung untuk melihat konsep wellness bukan sekadar aktivitas perawatan diri, tetapi juga sebagai sarana membangun hubungan harmonis dengan budaya, lingkungan, dan sesama manusia. Peserta dapat mengikuti sesi yoga dan meditasi yang dirancang untuk mendukung kebugaran tubuh serta ketenangan pikiran secara maksimal.

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Kegiatan lain yang menarik perhatian adalah lokakarya jamu yang memperkenalkan tradisi racikan herbal Nusantara kepada wisatawan modern. Selain itu, tersedia juga sesi terapi seni serta berbagai kegiatan interaktif yang mengajak peserta untuk terhubung lebih dalam dengan alam sekitar melalui pengalaman langsung.

Market Produk Sehat dan Keberlanjutan Lingkungan

Selain aktivitas fisik dan spiritual, JCWF 2026 menghadirkan zona Culinary Wellness yang memberi ruang bagi pengalaman kuliner berkaitan dengan gaya hidup sehat. Untuk mendukung ekosistem ini, tersedia Wellness Artisan Market yang melibatkan 32 peserta dari lima kategori produk unggulan.

Lima kategori tersebut mencakup Healthy Food and Beverages, Local Products, Wellness and Self-Care, Creative Works, serta Sustainable Products. Pengunjung dapat menemukan beragam produk lokal berkualitas dalam satu area festival yang nyaman. Aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian utama melalui kerja sama dengan Pemerintah Kalurahan Guwosari, Bantul, untuk menjalankan inisiatif Zero Waste Management.

Komitmen Zero Waste dan Jejak Karbon

Panel panitia bekerja sama erat dengan pemerintah lokal untuk menerapkan pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya demi menjaga kebersihan area festival. Festival ini juga menerapkan penghitungan jejak karbon dari seluruh aktivitas acara yang digelar selama tiga hari.

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Jejak karbon yang dihasilkan direncanakan akan dikompensasi melalui aksi penanaman pohon sebagai bentuk tanggung jawab ekologis. Dengan mengangkat budaya lokal dan kepedulian terhadap lingkungan, Yogyakarta berupaya mengembangkan pariwisata yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam sekitarnya. Secara keseluruhan, JCWF 2026 menyiapkan 89 program terjadwal yang melibatkan 97 komunitas dan mitra terkurasi, serta 65 praktisi ahli di bidangnya masing-masing.