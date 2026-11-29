Bek Club Brugge Joaquin Seys mengisyaratkan siap hengkang ke Liga Premier Inggris. Manchester United, Arsenal, dan Aston Villa memantau ketat performa bek muda ini untuk musim 2027.

Bek sayap Club Brugge, Joaquin Seys, sedang menjadi incaran hangat tiga raksasa Liga Premier Inggris, yaitu Manchester United, Arsenal, dan Aston Villa. Klub asal Bruges, Belgia, ini telah mengonfirmasi bahwa bek berusia 21 tahun tersebut siap melangkah ke kompetisi papan atas Eropa, menandai potensi perpindahan besar yang akan segera terwujud di pasar transfer mendatang.

Setelah tampil memukau dalam kompetisi Liga Champions Eropa, Seys kini merasa dirinya telah mencapai tahap kesiapan optimal untuk berkompetisi di level yang lebih tinggi. Ia yakin bahwa performa konsisten bersama Club Brugge telah membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan panggung yang lebih besar di kancah sepak bola internasional.

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Posisi Strategis di Tiga Klub Inggris

Manchester United memandang Joaquin Seys sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis di lini pertahanan sisi kiri lapangan di Old Trafford. Ketiadaan pemain reguler di posisi ini menjadi perhatian serius manajemen The Red Devils, menjadikan Seys sebagai target prioritas utama untuk memperkuat skuad musim depan.

Di sisi lain, Aston Villa menjadikannya proyeksi pengganti Lucas Digne. Klub asal Birmingham ini membutuhkan penguat sayap yang memiliki kemampuan bertahan dan menyerang seimbang untuk menjaga stabilitas tim di lini pertahanan. Joaquin Seys dianggap memiliki profil yang sangat cocok untuk peran tersebut.

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Arsenal memiliki keunggulan relasi bisnis yang sudah terjalin dengan Club Brugge usai merekrut Christos Tzolis. Hubungan sinergis ini memudahkan proses negosiasi dan membuka jalur komunikasi yang lebih cepat antara manajemen The Gunners dengan pihak Club Brugge dalam upaya mengamankan tanda tangan bek muda berbakat ini.

Siap Mundur Setelah Buktikan Diri di Eropa

Seys mengisyaratkan kepada media Belgia, Het Laatste Nieuws, bahwa kepindahan besar berpotensi terwujud pada akhir musim ini. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Brugge hanya demi sekadar pindah klub, namun akan memilih proyek olahraga yang menjanjikan pengembangan karier yang lebih baik.

Saat ini, Joaquin Seys masih terikat kontrak bersama Club Brugge hingga Juni 2029. Hal ini menempatkan klub Belgia itu dalam posisi tawar yang sangat kuat dalam setiap negosiasi dengan klub manapun. Mereka memiliki waktu dan leverage untuk menunggu tawaran terbaik yang sesuai dengan nilai pemain tersebut.

Pernyataan terbuka pengoleksi delapan caps timnas Belgia tersebut dipastikan menjadi sinyal positif bagi Manchester United, Arsenal, dan Aston Villa. Ketiga klub tersebut kini semakin yakin bahwa negosiasi akan berjalan mulus menjelang rencana belanja pemain pada tahun 2027, mengingat kesiapan mental Seys untuk menantang diri di lingkungan baru.

Prestasi Eropa Jadi Kunci Penawaran

Penampilan konsisten Club Brugge di pentas Eropa membuat klub asal Belgia tersebut kian menjadi destinasi favorit tim-tim papan atas Liga Inggris dalam berburu talenta muda. Setelah Arsenal memboyong penyerang sayap Christos Tzolis dari Stadion Jan Breydel pada musim panas lalu, kepercayaan pasar terhadap akademi Brugge semakin meningkat.

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Nicolo Tresoldi, rekan satu tim Seys, juga mencatatkan diri sebagai pemain krusial dengan mencetak gol pembuka dalam pertandingan pembuka Liga Champions antara Club Brugge dan Monaco di Stadion Jan Breydel di Bruges, Belgia, pada Jumat (19-9-2025) dini hari WIB. Prestasi kolektif ini semakin memperkuat nilai jual para pemain muda di klub tersebut.

Minat dari klub Inggris pada musim panas lalu belum cukup konkret sehingga Seys memutuskan untuk tetap senang bertahan di Belgia. Namun, situasi saat ini menunjukkan perubahan signifikan dengan munculnya ketertarikan serius dari beberapa klub Premier League yang siap mengajukan penawaran serius.

Proyeksi Masa Depan dan Target 2027

Keputusan hengkang pada musim panas nanti akan sepenuhnya bergantung pada proyek olahraga yang ditawarkan. Seys menekankan bahwa ia tidak akan meninggalkan Brugge hanya demi sekadar pindah klub, tetapi akan memilih tantangan yang dapat meningkatkan performa dan reputasinya secara signifikan.

Liga Inggris atau lebih dikenal dengan Liga Primer Inggris merupakan kompetisi utama di Inggris yang diikuti 20 tim untuk mendapatkan gelar. Manchester United FC adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Old Trafford, Manchester Raya, dan terus berbenah untuk kembali ke puncak persaingan.

Momentum positif ini akan menjadi penguat bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Club Brugge mendapatkan nilai jual maksimal, sementara klub tujuan mendapatkan talenta muda yang sudah terbukti mampu bertahan di kompetisi tingkat Eropa dengan intensitas tinggi.