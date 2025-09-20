Joao Felix Resmi Berseragam Al-Nassr: Ronaldo Membela, Kontroversi Mengiringi

Joao Felix mengakhiri petualangannya di Eropa dan bergabung dengan Al-Nassr. Kepindahan ini menimbulkan pro dan kontra, dengan dukungan penuh dari Cristiano Ronaldo. Nilai transfer mencapai £43,7 juta.

Joao Felix akhirnya resmi bergabung dengan klub Al-Nassr , mengakhiri perjalanan kariernya yang penuh dengan pasang surut di panggung sepak bola Eropa. Kepindahan ini menjadi sorotan utama, terutama setelah beberapa musim yang kurang memuaskan bersama klub-klub besar seperti Atletico Madrid, Chelsea, dan terakhir Barcelona.

Rekan setimnya di timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, memberikan dukungan penuh terhadap Felix, bahkan melontarkan kritik pedas kepada pihak-pihak yang meremehkan keputusan pemain muda tersebut. Ronaldo, yang sudah lebih dulu berkiprah di Liga Arab Saudi, menganggap bahwa Felix memiliki potensi besar dan kepindahannya ke Al-Nassr adalah langkah yang tepat untuk mengembangkan kariernya. Kepindahan Felix ke Al-Nassr terjadi dengan nilai transfer yang mencapai £43,7 juta, sebuah investasi signifikan dari klub yang sedang berambisi menjadi kekuatan utama di sepak bola Asia. Bergabungnya Felix dengan Ronaldo di Al-Nassr menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia, terutama dengan harapan duet maut kedua pemain bintang Portugal ini akan mampu membawa klub meraih berbagai prestasi. Perjalanan karier Felix di Eropa memang tidak selalu mulus. Setelah tampil menjanjikan bersama Benfica, ia pindah ke Atletico Madrid dengan harapan besar. Namun, performanya di Atletico Madrid tidak sesuai dengan ekspektasi, meskipun beberapa kali menunjukkan kilatan-kilatan kemampuan individu yang luar biasa. Kemudian, ia sempat dipinjamkan ke Chelsea, namun kembali gagal menunjukkan performa terbaiknya. Musim panas lalu, Felix kembali ke Atletico Madrid, sebelum akhirnya dipinjamkan ke Barcelona. Di Barcelona, ia sempat menunjukkan peningkatan performa, namun konsistensinya masih menjadi pertanyaan. Kepindahan Felix ke Al-Nassr juga menimbulkan berbagai spekulasi dan perdebatan di kalangan penggemar sepak bola. Banyak yang menilai bahwa Felix mengambil jalan “mudah” dengan memilih bermain di Liga Arab Saudi, ketimbang berjuang lebih keras di Eropa untuk membuktikan kemampuannya. Kritik ini tentu saja menjadi perhatian Ronaldo, yang kemudian memberikan pembelaan keras melalui media sosial. Ronaldo, yang dikenal memiliki karakter yang kuat dan selalu membela rekan-rekannya, tidak ragu-ragu untuk mengkritik pihak-pihak yang meremehkan keputusan Felix. Sikap Ronaldo ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan dari sesama pemain profesional, terutama bagi pemain muda yang sedang mengalami tekanan dan menghadapi tantangan dalam kariernya. Dalam postingan Instagramnya, Ronaldo menuliskan kalimat yang cukup keras untuk membela Felix. Ia menyebut orang-orang yang meremehkan Felix sebagai “idiot” yang tidak mengerti apa-apa soal sepak bola, namun berani berkomentar. Ungkapan ini menunjukkan betapa Ronaldo sangat menghargai Felix dan mendukung keputusannya untuk bergabung dengan Al-Nassr. Kepindahan Felix ke Al-Nassr juga menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola Arab Saudi. Liga Arab Saudi semakin menarik minat pemain-pemain bintang dunia, dan kedatangan Felix semakin memperkuat citra liga tersebut sebagai tujuan yang menarik bagi pemain-pemain berkualitas. Selain itu, kedatangan Felix diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan Al-Nassr dan membantu klub meraih prestasi yang lebih tinggi. Dengan adanya Ronaldo dan Felix, Al-Nassr memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu klub terbaik di Asia. Tentu saja, perjalanan Felix di Al-Nassr akan menjadi tantangan tersendiri baginya. Ia harus mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, gaya bermain yang berbeda, dan tekanan dari para penggemar. Namun, dengan dukungan dari Ronaldo dan rekan-rekan setimnya, serta potensi yang dimilikinya, Felix diharapkan mampu menunjukkan performa terbaiknya dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi Al-Nassr





Joao Felix Al-Nassr Cristiano Ronaldo Liga Arab Saudi Transfer Pemain Sepak Bola

