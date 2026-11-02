Joao Felix Dominasi Al Nassr, Empat Kontribusi Gol di Liga Champions Asia

Joao Felix mencetak dua gol dan satu assist untuk Al Nassr, membawa mereka menang atas Pakhtakor di Liga Champions Asia Elite dengan total empat kontribusi gol dalam laga ini.

Joao Felix kembali menegaskan dominasinya bagi Al Nassr dengan penampilan luar biasa dalam kemenangan atas Pakhtakor dari Uzbekistan. Pertandingan yang berlangsung pada Senin malam ini merupakan bagian dari lanjutan pekan keempat Liga Champions Asia Elite. Pemain asal Portugal tersebut tidak hanya menjadi bintang tunggal, tetapi juga menjadi mesin pencetak dan pembuat gol utama bagi skuad Al Alami. Kontribusi besar ini memperkuat statistik impresinya yang semakin mengesankan sepanjang kompetisi kontinental.

Mekanisme Serangan Felix dan Gol Pertama

Al Nassr memasuki pertandingan ini dengan ambisi kuat meraih kemenangan kedua beruntun di ajang tersebut. Sebelumnya, pertemuan melawan tim Uni Emirat Arab, Al Wasl, sempat ditunda, memberikan kesempatan lebih bagi Felix untuk tampil. Bintang muda Portugal itu langsung membuka mata para suporter dengan menciptakan gol pertama pada menit ke-15. Ia meluncurkan umpan yang sangat akurat kepada Abdullah Al Hamdan.

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Penyerang Arab Saudi tersebut tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Al Hamdan memanfaatkan umpan dari Felix dengan melakukan tendangan keras yang melesat tepat ke dalam gawang lawan. Hanya dua menit setelah gol pertama dicetak, Felix sendiri mengambil alih tanggung jawab sebagai eksekutor. Ia berhasil mengecoh lini pertahanan Pakhtakor di dalam kotak penalti.

Ketangkasan Felix dalam mengontrol bola memungkinkannya menempatkan bola ke gawang dengan presisi tinggi. Aksi individual ini menunjukkan kelincahan dan teknik tinggi yang menjadi ciri khas permainannya. Gol kedua ini menambah keunggulan Al Nassr dan membuktikan bahwa pemain ini adalah ancaman nyata bagi setiap lini pertahanan yang berhadapan dengan mereka.

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Kontribusi Sadio Mane dan Gol Ketiga

Ketajaman serangan Al Nassr tidak berhenti sampai di sana. Pada menit ke-32, Felix kembali menjebol gawang Pakhtakor. Kali ini, inisiatif datang dari rekan setimnya, Sadio Mane. Pemain asal Senegal tersebut mengirimkan umpan yang memungkinkan Felix untuk menyelesaikan aksi penenangannya. Gol ini melengkapi prestasi dwigol Felix dalam babak pertama.

Kemampuan Felix untuk menyelesaikan peluang yang diciptakan sendiri maupun dari rekan setimnya menjadikan posisi depannya sangat sulit dihalangi. Presisi dan kecepatan reaksi menjadi kunci keberhasilan serangan Al Nassr di babak pertama. Setiap kali bola masuk ke area berbahaya, ancaman dari Felix selalu ada dan siap mengeksekusi.

Peran di Babak Kedua dan Rekor Empat Kontribusi

Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-53, Felix kembali memberikan dampak signifikan. Ia mengeksekusi tendangan sudut dengan sempurna. Umpan silang yang ia kirimkan terukur tepat ke arah pemain lain, Abdulelah Al Amri. Sundulan keras Al Amri dari umpan Felix ini berhasil masuk ke gawang Pakhtakor, menambah jumlah kontribusi Felix dalam laga tersebut.

Total, Joao Felix mencatatkan empat kontribusi gol dalam satu pertandingan. Angka ini merupakan pencapaian yang sangat jarang terjadi dalam sepak bola modern. Pencapaian ini menandai kali keempat dalam kariernya sebagai pemain profesional ia meraih statistik empat kontribusi dalam dua pertandingan berturut-turut. Ini menegaskan konsistensinya sebagai salah satu kunci terpenting kekuatan serangan Al Nassr.

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Dampak Statistik dan Masa Depan Al Nassr

Keberhasilan ini menambah total kontribusi gol Felix menjadi delapan kali dalam dua pertandingan terakhirnya. Sebelumnya, ia juga menciptakan empat gol dalam kemenangan besar Al Nassr atas Al Kholood pada pekan ke-12 Liga Roshn. Kombinasi antara mencetak gol sendiri dan memberikan assist kepada rekan setim menunjukkan efisiensi luar biasa. Felix telah mengubah dinamika permainan tim secara fundamental.

Kinerja fenomenal ini tidak hanya menguntungkan Felix secara pribadi, tetapi juga membawa kepercayaan tinggi bagi manajemen dan suporter Al Nassr. Dengan statistik yang terus meningkat, pemain ini menjadi aset vital dalam perjuangan tim di Liga Champions Asia Elite. Para analis percaya bahwa ketajaman Felix akan menjadi penentu utama hasil pertandingan-pertandingan mendatang.