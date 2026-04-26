Jisoo BLACKPINK Keluarkan Dana Pribadi Hapus Nama Kakak dari Drama Netflix di Tengah Kontroversi

Jisoo BLACKPINK dilaporkan mengeluarkan biaya pribadi yang besar untuk menghapus nama kakaknya dari kredit drama Netflix terbarunya setelah kakaknya dituduh melakukan kekerasan dan percobaan pelecehan seksual. Berita ini juga merangkum kabar pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, serta perkembangan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Syekh Ahmad Al Misry.

Isu mengenai Jisoo BLACKPINK kembali menjadi perbincangan hangat setelah muncul kabar mengejutkan terkait kakaknya. Idol sekaligus aktris ini dilaporkan rela mengeluarkan biaya pribadi yang signifikan untuk menghapus nama kakaknya dari daftar kredit drama Netflix terbarunya, Monthly Boyfriend.

Kabar ini mencuat setelah penggemar menyadari nama terduga pelaku masih tertera dalam kredit penutup serial tersebut, menimbulkan pertanyaan besar mengingat tuduhan serius yang sedang dihadapi kakaknya. Kakaknya dituduh melakukan tindakan kekerasan dan percobaan pelecehan seksual terhadap seorang streamer perempuan. Meskipun keluarga dan agensi telah membantah tuduhan tersebut, publik terus mengamati hubungan Jisoo dengan kakaknya. Menurut sumber, kakak Jisoo memang sempat terlibat dalam tahap awal produksi dan selama proses syuting.

Namun, keterlibatannya dihentikan setelah situasi memanas. Sumber tersebut mengungkapkan, "Ketika Jisoo melihat daftar kredit pada 6 Maret 2026, ia sangat marah dan terkejut. Ia mengajukan protes keras yang berujung pada penghapusan nama kakaknya. Mengedit versi master final membutuhkan biaya yang besar, lebih dari 10 juta won (sekitar Rp117 juta).

" Jisoo tetap bersikeras agar nama kakaknya dihapus dan bahkan menanggung biayanya sendiri, menunjukkan keputusannya untuk menjaga jarak sebelum insiden pelecehan seksual terjadi. Sumber tersebut juga menegaskan bahwa peran kakak Jisoo dalam produksi drama tersebut tidak signifikan, hanya sebagai pendamping dan perwakilan sementara, bukan bagian dari tim inti. Setelah kontroversi ini, hubungan kerja antara keluarga dan kakaknya dilaporkan terputus sepenuhnya. Keluarga dilaporkan tidak lagi melibatkan kakaknya dalam pekerjaan apa pun yang berkaitan dengan Jisoo.

Kasus ini menarik perhatian luas di Korea Selatan. Kakak Jisoo telah ditangkap pada 15 April 2026 atas tuduhan melakukan pelecehan seksual secara paksa terhadap seorang perempuan setelah membawanya ke rumah. Di sisi lain, resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju pada Minggu, 26 April 2026, menjadi sorotan karena kehadiran Prabowo Subianto. Kabar bahagia juga datang dari keluarga Denada, putra sulungnya, Ressa Rizky Rossano, telah menikah lagi dengan Fita.

Warganet juga terkesan dengan riasan Syifa Hadju di akad nikah, yang disebut mirip AI. Adhyaksa Dault menitipkan Syifa Hadju kepada El Rumi, berharap mereka menjadi pasangan idola. Akad nikah El Rumi dan Syifa Hadju berlangsung dengan pengamanan ketat dan larangan merekam. Terungkap pula bahwa saksi nikah adalah Habib Mahdi Alatas, yang kini ikut tersorot terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap tiga santri yang menyeret Syekh Ahmad Al Misry.

Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju juga mengungkap fakta bahwa wali nikah Syifa Hadju bukanlah ayah kandungnya. Habib Mahdi Alatas juga menanggapi klarifikasi Syekh Ahmad Al Misry mengenai kepergiannya ke Mesir. Selain itu, Bangkok berhasil masuk dalam daftar tujuh kawasan pariwisata top dunia versi Euromonitor, menjadi satu-satunya kota non-Eropa yang berhasil meraihnya. Di Batang, Wakil Bupati Suyono memberangkatkan jemaah calon haji kloter 16, dan tips untuk menghindari risiko ketinggalan kapal cruise juga dibagikan





