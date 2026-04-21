Jisoo BLACKPINK Batalkan Keberangkatan ke Paris di Tengah Isu Kontroversi Sang Kakak

Jisoo secara mendadak membatalkan jadwal perjalanannya ke Paris. Keputusan ini diambil di tengah ramainya pemberitaan mengenai keterlibatan kakak laki-lakinya dalam sebuah kasus hukum yang sedang diselidiki pihak berwenang di Seoul.

Keputusan mengejutkan datang dari Jisoo , anggota grup idola global BLACKPINK , yang secara mendadak membatalkan rencana perjalanannya ke Paris, Prancis. Awalnya, sang artis dijadwalkan untuk terbang guna menghadiri serangkaian agenda mode internasional, termasuk sesi penampilan di bandara yang selama ini selalu menjadi pusat perhatian media dan penggemar terkait tren gaya busana terkini.

Pembatalan ini memicu spekulasi luas di kalangan warganet karena alasan yang disampaikan pihak manajemen tidak berkaitan dengan kondisi kesehatan Jisoo, melainkan bertepatan dengan memanasnya isu kontroversial yang menyeret anggota keluarga dekatnya. Publik menyoroti langkah ini sebagai upaya strategis untuk menjaga privasi dan menghindari sorotan tajam media di tengah badai informasi yang tidak menguntungkan. Kasus yang melatarbelakangi situasi ini bermula pada tanggal 14 April, saat seorang pria berusia 30-an yang diidentifikasi sebagai kakak laki-laki dari seorang anggota girl group papan atas ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah restoran mewah di kawasan Gangnam, Seoul. Pria tersebut dilaporkan terlibat dalam sebuah insiden yang melibatkan tindakan tidak pantas terhadap seorang perempuan penyiar internet atau streamer. Keduanya diketahui bertemu dalam sebuah acara makan bersama sebelum perselisihan tersebut terjadi. Meskipun sempat ada proses hukum yang berjalan, pihak kejaksaan memutuskan untuk menolak permohonan penangkapan lebih lanjut karena menilai bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik saat ini belum cukup kuat untuk menjerat tersangka ke tahap pengadilan yang lebih tinggi. Situasi ini pun menciptakan ruang ketidakpastian yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menyebarkan narasi-narasi liar di media sosial. Menanggapi guncangan isu yang menyeret nama sang artis, pihak agensi yang menaungi Jisoo, yaitu Blissoo, bergerak cepat dengan menggandeng firma hukum ternama di Korea Selatan, Kim & Chang. Dalam pernyataan resmi yang dirilis kepada publik, perwakilan hukum tersebut menegaskan dengan sangat tegas bahwa Jisoo sama sekali tidak memiliki keterkaitan, keterlibatan, maupun pengetahuan mengenai kasus yang menimpa kakak laki-lakinya tersebut. Pihak agensi juga meminta agar masyarakat dan media berhenti mengaitkan kehidupan pribadi anggota keluarga artis dengan reputasi profesional sang idola. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan nama baik bagi Jisoo agar tetap fokus pada karier solonya yang sedang berkembang pesat di dunia hiburan global, sembari berharap agar proses hukum yang sedang berlangsung dapat diselesaikan secara adil tanpa menyeret pihak yang tidak bersalah ke dalam pusaran skandal yang tidak relevan dengan aktivitas profesional sang bintang





