Jisoo BLACKPINK Batalkan Jadwal ke Paris di Tengah Kontroversi yang Menyeret Keluarganya

Jisoo BLACKPINK membatalkan jadwal keberangkatan ke Paris secara mendadak di tengah sorotan publik terhadap kasus hukum yang melibatkan kakak laki-lakinya. Agensi telah memberikan klarifikasi resmi terkait hal ini.

Keputusan mengejutkan datang dari Jisoo , anggota grup idola global BLACKPINK , yang secara tiba-tiba membatalkan jadwal keberangkatannya ke Paris, Prancis. Awalnya, sang penyanyi dijadwalkan untuk menghadiri sebuah acara fesyen bergengsi dan melakukan sesi penampilan di bandara yang kerap menjadi ajang bagi para pesohor untuk memamerkan gaya busana mereka di hadapan media. Namun, rencana tersebut dibatalkan secara mendadak tanpa alasan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan. Langkah ini memicu berbagai spekulasi di kalangan penggemar dan publik, terutama karena dilakukan di tengah sorotan tajam terkait kontroversi yang melibatkan anggota keluarga dekatnya.

Kasus yang menyeret nama kakak laki-laki Jisoo mencuat ke publik sejak tanggal 14 April lalu. Seorang pria berusia 30-an yang diduga merupakan kakak kandung dari anggota girl group ternama tersebut dilaporkan telah ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah restoran di kawasan Gangnam, Seoul. Pria tersebut menghadapi tuduhan melakukan tindakan tidak pantas terhadap seorang perempuan yang berprofesi sebagai penyiar internet atau streamer setelah keduanya bertemu dalam sebuah acara makan bersama. Meskipun sempat ada proses hukum yang berjalan, pihak kejaksaan sempat menolak beberapa permohonan terkait kasus ini karena dinilai bukti yang ada belum cukup kuat untuk melanjutkan tuntutan hukum lebih lanjut. Situasi ini pun menjadi santapan media yang cukup intens di Korea Selatan.

Menanggapi riuhnya pemberitaan yang mengaitkan namanya dengan permasalahan hukum sang kakak, pihak agensi Jisoo yakni Blissoo akhirnya angkat bicara. Melalui perwakilan hukum dari firma Kim & Chang, agensi menegaskan secara tegas bahwa sang artis sama sekali tidak memiliki keterkaitan atau terlibat dalam kasus yang dimaksud. Pihak manajemen berharap agar publik dapat bersikap objektif dan tidak menarik kesimpulan sepihak yang merugikan karier profesional Jisoo. Fokus utama sang artis saat ini adalah untuk tetap melanjutkan komitmen pekerjaannya di industri hiburan meski harus menghadapi tekanan opini publik yang dinamis.

Keputusan pembatalan jadwal ke Paris tersebut dinilai oleh banyak pihak sebagai langkah taktis untuk meredam situasi sementara, mengingat sorotan media di bandara dapat memicu pertanyaan-pertanyaan sensitif yang tidak relevan dengan kapasitasnya sebagai seorang seniman. Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai kapan jadwal perjalanan Jisoo ke luar negeri akan dijadwalkan kembali oleh agensinya.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Selain Pelecehan Seksual, Kakak Jisoo BLACKPINK Dituding Lakukan KDRT ke IstriNama Jisoo BLACKPINK mendadak terseret dalam pusaran isu panas yang tengah mengguncang publik Korea Selatan. Sosok yang disebut-sebut sebagai kakaknya, Kim Jung Hoon.

Read more »

Kuasa Hukum Jisoo BLACKPINK Tanggapi Kontroversi Penahanan Kakak Laki-lakinyaKuasa hukum Jisoo BLACKPINK buka suara terkait kasus kakak laki-lakinya yang belakangan jadi sorotan. Bantah adanya keterlibatan dengan kasus kakaknya

Read more »

Jisoo BLACKPINK Akhirnya Buka Suara soal Kasus Dugaan Pelecehan Seksual KakaknyaRespons Jisoo BLACKPINK terkait kasus dugaan pelecehan kakaknya menuai reaksi beragam dari netizen Korea, mulai dari dukungan hingga kritik soal isi pernyataan.

Read more »

Jisoo Blackpink Tak Mau Dikaitkan dengan Isu Pelecehan yang Menyeret Sang Kakak, Ungkap Kondisi Masa LaluAgensi Jisoo Blackpink juga membantah individu yang dipermasalahkan tersebut memegang posisi CEO di Blissoo.

Read more »

Jisoo BLACKPINK Batalkan Keberangkatan ke Paris di Tengah Isu Kontroversi Sang KakakJisoo secara mendadak membatalkan jadwal perjalanannya ke Paris. Keputusan ini diambil di tengah ramainya pemberitaan mengenai keterlibatan kakak laki-lakinya dalam sebuah kasus hukum yang sedang diselidiki pihak berwenang di Seoul.

Read more »

Dampak Kontroversi Keluarga, Jisoo BLACKPINK Batalkan Keberangkatan ke ParisJisoo BLACKPINK membatalkan rencana perjalanan ke Paris secara mendadak di tengah sorotan publik mengenai kasus hukum yang melibatkan kakak laki-lakinya.

Read more »