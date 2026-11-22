Jimly Asshiddiqie meminta Presiden Prabowo Subianto memilih pengganti Gibran melalui kesepakatan bersama MPR dan DPR sebagai konvensi ketatanegaraan demi kepentingan nasional.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, memberikan arahan penting terkait dinamika pencarian pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia menyampaikan imbauan ini saat tampil dalam program ROSI KompasTV pada Kamis, 5 November 2026. Pernyataan tersebut menjadi sorotan utama dalam diskusi mengenai kejelasan posisi hukum dan politik saat ini.

Imbauan Membaca Konstitusi Secara Kemanfaatan

Jimly Asshiddiqie secara tegas mengimbau seluruh pihak agar tidak terjebak dalam pembacaan konstitusi yang hanya berfokus pada titik, koma, atau aspek gramatikal semata. Menyinggung kondisi Presiden RI, Prabowo Subianto, ia menyatakan bahwa Kepala Negara saat ini sedang disibukkan oleh jadwal pencarian pengganti Gibran. Presiden dipaksa untuk mengajukan dua calon sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

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Menurut Jimly, pembacaan aturan harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum di samping kepastian dan keadilan hukum. Ia menekankan bahwa fokus pada detail administratif tidak boleh mengabaikan kepentingan yang lebih besar. Pemimpin partai dan tokoh masyarakat diinstruksikan untuk melihat gambaran utuh dari situasi yang sedang berlangsung.

Pengalihan Kebijakan Pada Kepala Negara

Jimly mengusulkan agar keputusan mengenai pengisian jabatan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan Presiden. Langkah ini perlu didasarkan pada kesepakatan bersama antara MPR, DPR, dan DPD tanpa perlu terburu-buru. Ia mengingatkan bahwa aturan konstitusi secara formal menentukan batas waktu enam puluh hari untuk proses tersebut.

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Meskipun demikian, eks Ketua MK tersebut mengakui bahwa pelaksanaan batas waktu tersebut dianggap sulit untuk dipenuhi dalam konteks saat ini. Oleh karena itu, kesepakatan bersama demi kepentingan yang lebih besar dapat menjadi acuan. Proses ini bisa dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan yang valid secara politis dan praktis. Konvensi ini dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara lembaga tinggi negara.

Dibalik Kesulitan Pelaksanaan Batas Waktu

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa masalah yang muncul dalam kasus ini jauh lebih besar dan serius dibandingkan sekadar perdebatan tentang jadwal atau tanggal-tanggal administratif. Secara formal, proses yang dilakukan memang tidak sesuai dengan ketentuan enam puluh hari tersebut. Namun, hal tersebut dilakukan karena pertimbangan urgensi yang lebih penting.

Alasan penetapan batas waktu enam puluh hari dalam konstitusi adalah untuk mencegah terjadinya kekosongan jabatan. Keharmonisan sistem ketatanegaraan tidak boleh terganggu akibat birokrasi yang kaku. Penyesuaian melalui konvensi dianggap sebagai jalan keluar yang paling tepat untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Presiden pun diminta untuk mengambil langkah yang paling menguntungkan bagi keadaan negara secara keseluruhan.