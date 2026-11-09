JHL Auto Perkuat Komunitas BAIC dengan Event Offroad di Bogor

JHL Auto menggelar BAIC ORV BJ40 Highland Adventure di Bogor, menghadirkan 15 unit kendaraan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui pengalaman offroad.

JHL Auto, sebagai dealer resmi merek otomotif BAIC di Indonesia, terus memperkuat posisi pasar melalui strategi keterlibatan pelanggan yang intensif. Kegiatan ini diwujudkan dalam program komunitas bernama BAIC ORV Chapter JHL Auto, yang bertujuan untuk menjembatani hubungan erat antara produsen, dealer, dan pemilik kendaraan. Langkah strategis ini menandai upaya perusahaan untuk tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun ekosistem otomotif yang hidup dan interaktif di tingkat nasional.

Eksekusi Event Highland Adventure di Bogor

JHL Auto secara resmi menggelar kegiatan BAIC ORV BJ40 Highland Adventure yang berlangsung pada Sabtu, 7 November 2026. Event ini menjadi ajang bagi para pemilik kendaraan untuk menguji performa teknis SUV mereka di medan yang cukup menantang. Sebanyak 60 peserta terdaftar dalam kegiatan ini, yang kemudian membawa 15 unit kendaraan BAIC BJ40 Plus untuk参与了 aktivitas konvoi dan pengujian medan. Kehadiran jumlah peserta yang besar menunjukkan antusiasme tinggi dari komunitas otomotif terhadap program pengembangan komunitas yang digagas oleh JHL Auto.

Also read Bobotoh Asal Bogor Meninggal Dalam Kecelakaan, Persib Bandung Sampaikan Duka

Rangkaian kegiatan dimulai dari titik kumpul di dealer BAIC Alam Sutera, di mana peserta menjalani prosedur registrasi ulang secara ketat. Sebelum memulai perjalanan, seluruh peserta diwajibkan mengikuti sesi safety briefing untuk memastikan keselamatan selama konvoi. Manajemen JHL Auto kemudian melepas rombongan untuk melakukan perjalanan menuju JSI Resort di kawasan Bogor. Perjalanan ini bukan sekadar transit, melainkan bagian dari pengalaman kebersamaan yang dirancang untuk mempererat ikatan sosial antar anggota komunitas.

Karakteristik Medan dan Kemampuan Kendaraan

Sesampainya di lokasi kegiatan di kaki Gunung Pangrango, para peserta langsung dihadapkan pada berbagai karakter lintasan off-road yang kompleks. Jalur yang dilalui mencakup jalan tanah yang tidak rata, bebatuan terjal, hingga kubangan lumpur dengan ruang lintasan yang relatif sempit. Kondisi geografis ini dipilih secara spesifik untuk memberikan tantangan nyata bagi kemampuan suspensi, traksi, dan daya tahan mesin BAIC BJ40 Plus. Setiap rintangan menjadi kesempatan bagi para pemilik untuk merasakan langsung kapabilitas teknis kendaraan dalam situasi ekstrem.

Advertisement

Pengujian medan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis berkendara, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan yang lebih mendalam. Rombongan menyempatkan diri untuk singgah di area perkebunan lokal sebagai bagian dari agenda rehat. Di sana, para peserta menikmati makan siang bersama sambil mencoba aktivitas memetik sayuran langsung dari sumbernya. Kegiatan sederhana ini menambah nilai sosial dari event, di mana ikatan persahabatan dibangun melalui interaksi langsung di luar konteks teknis kendaraan.

Visi Strategis dan Manfaat Ekosistem Komunitas

Johnnathan Salim, CEO JHL Auto, menekankan bahwa pembentukan BAIC ORV Chapter JHL Auto merupakan bagian dari upaya perusahaan membangun hubungan lebih dekat dengan para pemilik kendaraan. Menurutnya, komunitas tersebut tidak hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi juga tempat berbagi pengalaman mengenai penggunaan dan perawatan kendaraan hingga merencanakan agenda touring bersama. "BAIC ORV Chapter JHL Auto kami hadirkan untuk mempererat kebersamaan para pemilik BAIC, menjadi wadah berbagi pengalaman, serta menjaga hubungan yang dekat antara pelanggan dan JHL Auto. Kami berharap pertemanan yang terbangun melalui kegiatan ini terus terjaga dalam keseharian," ujar Johnnathan.

Seiring rencana ekspansi jaringan dealer di berbagai kota di Indonesia, JHL Auto berharap ekosistem komunitas BAIC dapat berkembang dan menjangkau lebih banyak konsumen. Program ini dirancang agar hubungan antara pelanggan dan dealer tidak hanya terjalin saat proses pembelian kendaraan, tetapi juga berlanjut melalui berbagai aktivitas bersama. Dengan demikian, JHL Auto ingin menghadirkan pengalaman kepemilikan kendaraan yang lebih luas bagi konsumen BAIC, yang mencakup layanan purnajual serta pengembangan komunitas otomotif yang berkelanjutan.

Insentif Eksklusif dan Layanan Purna Jual

Sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen setia, JHL Auto menyediakan sejumlah keuntungan khusus bagi anggota BAIC ORV Chapter JHL Auto. Salah satu insentif utama berupa diskon 15 persen untuk pembelian aksesori dan merchandise resmi di jaringan JHL Auto. Anggota komunitas juga berkesempatan mendapatkan penawaran khusus dari berbagai lini bisnis JHL Group melalui aplikasi MYJHL. Manfaat finansial ini dirancang untuk memberikan nilai tambah nyata bagi setiap anggota yang aktif berpartisipasi dalam komunitas.

Advertisement

Di sisi layanan teknis, anggota memperoleh prioritas reservasi servis dan pemeriksaan kendaraan secara menyeluruh sebelum pemilik melakukan perjalanan jauh maupun touring. Selain itu, mereka mendapatkan prioritas undangan untuk mengikuti berbagai kegiatan eksklusif, mulai dari community gathering, peluncuran produk baru, hingga sesi test drive. Fasilitas ini menjamin bahwa kendaraan selalu dalam kondisi optimal dan pelanggan merasa dihargai secara khusus. Melalui program komunitas berkelanjutan ini, JHL Auto berkomitmen untuk mempertahankan loyalitas pelanggan melalui pengalaman kepemilikan yang inklusif dan berkualitas tinggi.