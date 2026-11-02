JFW 2027: Koleksi TH, Natacha Van, Rizman Ruzaini Jadi Sorotan di SEA Fashion Parade

Jakarta Fashion Week 2027 menampilkan kolektif Asia Tenggara dari Vietnam, Kamboja, dan Malaysia yang menghadirkan estetika unik dan kolaborasi budaya di panggung fashion regional.

Desainer dari Vietnam, Kamboja, dan Malaysia menampilkan karya mereka dalam SEA Fashion Parade yang berlangsung pada Minggu malam, 1 November 2026, di Jakarta Fashion Week 2027. Acara ini menjadi momen penting bagi pengembangan industri mode kawasan Asia Tenggara dengan mempertemukan kreativitas lokal dan global di ibu kota Indonesia.

Debut TH dengan Sentuhan Vietnam 1960an

Label asal Vietnam, TH, menandai debutnya di Jakarta Fashion Week 2027 dengan koleksi bertajuk A Suit, Rewritten untuk lini Spring/Summer 2027. Koleksi ini mengungkap inspirasi dari kehidupan urban Saigon pada era 1960-an yang memadukan teknik penjahitan bergaya Barat dengan dinamika sosial setempat.

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Desain klasik tetap menjadi fondasi utama, namun siluet dibuat lebih ringan dengan potongan longgar yang mengikuti bentuk tubuh natural pemakainya. Palet warna krem menjadi dominan, memberikan kesan elegan dan timeless yang cocok untuk berbagai kesempatan formal maupun semi-formal.

Eksplorasi desain juga terlihat pada busana perempuan dengan kemeja putih berdetail saku lebar dan lengan tergulung yang dipadukan dengan bodis hitam tanpa tali berbahan mengilap. Bawahan berpotongan lebar memberikan kesan dinamis dan nyaman, sementara perhatian terhadap detail seperti jahitan terbuka dan tepian kain mentah menonjolkan keterampilan tangan desainer.

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Natacha Van Menghadirkan Alam Purba

Desainer asal Kamboja, Natacha Van, menghadirkan koleksi Echoes of Eden yang terinspirasi dari alam purba dan vegetasi liar yang masih eksis hingga kini. Ia mengeksplorasi organza transparan bertingkat serta aplikasi bunga tiga dimensi untuk menciptakan siluet dramatis dengan kesan ringan dan anggun.

Pengerjaan tangan menjadi elemen krusial melalui manipulasi tekstil yang menghasilkan volume dan tekstur unik pada setiap helai pakaian. Gaun kuning pastel dengan lipit halus dan hiasan bunga menjadi salah satu sorotan utama yang menunjukkan keahlian tinggi dalam detail konstruksi busana.

Nuansa taman mitologis turut diperkuat melalui tata panggung yang menampilkan gambar pepohonan rimbun dan satwa liar. Natacha berhasil memadukan keindahan alam dengan feminitas modern yang ekspresif, menciptakan narasi visual yang kuat bagi para penonton di tempat acara.

Rizman Ruzaini Eksplorasi Budaya Peranakan

Rumah mode Malaysia, Rizman Ruzaini, menampilkan pengembangan koleksi Fall/Winter 2026 bertajuk Lemari Nyonya. Inspirasi dari budaya Peranakan di Melaka diintegrasikan ke dalam siluet busana pesta yang elegan, dengan detail manik-manik yang menjadi ciri khas identitas label tersebut secara global.

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Koleksi ini menampilkan gaun yang berhiaskan kristal dan payet berkilau, lengkap dengan panel bermotif bunga di bagian pinggul yang menambah dimensi visual. Gaun gading dengan sulaman floral pastel dan rok panjang menjadi pilihan utama yang memancarkan keanggunan warisan budaya kawasan tersebut.

Penguatan Industri Mode Asia Tenggara

SEA Fashion Parade merupakan bagian integral dari upaya Kementerian Pariwisata untuk memperkuat hubungan industri mode di Asia Tenggara. Program ini menghadirkan ruang strategis bagi desainer untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan kreativitas unik kawasan kepada audiens internasional yang lebih luas.

Svida Alisjahbana, Chairwoman Jakarta Fashion Week, menilai bahwa Asia Tenggara memiliki potensi kreatif yang sangat besar dan masih perlu dikembangkan lebih jauh. Menurutnya, peluang kolaborasi dapat memperkuat posisi industri mode kawasan di peta fashion global melalui pertukaran gagasan yang konstruktif.

Jakarta Fashion Week juga mendorong perluasan peluang bisnis bagi pelaku mode melalui program pertukaran, jaringan ritel, serta platform digital. Inisiatif ini mempertemukan desainer dengan pembeli dan pelanggan potensial, sehingga karya kreatif memiliki akses yang lebih luas untuk menjangkau pasar baru di berbagai negara.