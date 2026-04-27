Jetour Uji Performansi G700 dan T2 i-DM di Beijing, Membuktikan Ketangguhan Teknologi

Jetour menggelar sesi uji kendaraan dua model andalannya, G700 dan T2 i-DM, di Beijing Haidian Airport. Lebih dari 200 jurnalis dan influencer dari berbagai negara, termasuk Indonesia, diajak merasakan langsung performa kendaraan dalam berbagai kondisi jalan. Kegiatan ini dirancang dengan serangkaian skenario pengujian untuk membuktikan ketangguhan teknologi yang diusung kedua model tersebut.

Jetour , merek mobil asal Tiongkok, semakin menunjukkan keberaniannya di pasar global dengan menggelar sesi uji kendaraan dua model andalannya, G700 dan T2 i-DM, di kawasan Beijing Haidian Airport pada 24 April 2026.

Lebih dari 200 jurnalis dan influencer dari berbagai negara, termasuk Indonesia, diajak merasakan langsung performa kendaraan dalam berbagai kondisi jalan. Kegiatan ini bukan sekadar test drive biasa, tetapi dirancang dengan serangkaian skenario pengujian, mulai dari akselerasi, pengereman, slalom, hingga simulasi medan ekstrem untuk membuktikan ketangguhan teknologi yang diusung kedua model tersebut.

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah, menjelaskan bahwa melalui sesi test drive ini, Jetour memastikan setiap inovasi tidak hanya ditampilkan, tetapi juga bisa dirasakan langsung oleh konsumen. Ini merupakan bagian dari komitmen Jetour untuk menghadirkan pengalaman Travel+ yang unik bagi penggunanya. Jetour G700 hadir sebagai SUV premium yang dirancang khusus untuk kebutuhan off-road.

Mobil ini menggabungkan karakter desain tangguh dengan unsur kemewahan, seperti sistem audio premium Lexicon dan kursi multifungsi dengan fitur pijat, sandaran kaki, hingga meja lipat. Dalam pengujian di lintasan, G700 menunjukkan performa impresif dengan akselerasi responsif dan handling presisi saat melewati manuver seperti U-turn dan slalom. Pengujian semakin menantang saat kendaraan diajak melibas rintangan seperti tanjakan curam, kemiringan ekstrem, hingga simulasi roda silang.

Teknologi GAIA Architecture dan tiga differential lock bekerja menjaga traksi tetap optimal, sehingga G700 diklaim mampu berakselerasi dari 0-100 km/jam dalam 4,6 detik dan melintasi genangan air hingga kedalaman hampir satu meter. Di sisi lain, Jetour T2 i-DM hadir sebagai SUV plug-in hybrid yang lebih berorientasi pada keseimbangan antara performa dan efisiensi. Model ini menggabungkan mesin 1.5TD dengan sistem hybrid yang menghasilkan tenaga total 280 kW dan torsi 610 Nm.

Karakter berkendaranya terasa berbeda dibanding G700, dengan T2 i-DM yang lebih fleksibel untuk penggunaan harian namun tetap mampu diajak menjelajah berbagai kondisi jalan. Saat diuji di lintasan yang sama, mobil ini menunjukkan respons tenaga yang cepat dengan stabilitas yang terjaga. Kenyamanan menjadi salah satu keunggulan utama, dengan kabin yang dirancang senyap, sistem audio imersif, teknologi pintar seperti Snapdragon 8155 Smart Chip, dan layar kontrol berukuran 15,6 inci.

Fitur tambahan seperti kamera 540 derajat, suplai daya eksternal, dan pendingin kabin saat parkir semakin memperkuat fungsinya sebagai kendaraan serbaguna





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jetour G700 T2 I-DM SUV Teknologi Otomotif

United States Latest News, United States Headlines

