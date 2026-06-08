Jet Pribadi Sewaan Jatuh di Republik Dominika, Pilot dan Kopilot Tewas

Sebuah jet pribadi sewaan jatuh dan terbakar hebat di Republik Dominika, menewaskan pilot dan kopilot. Penyelidikan telah dibuka untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut.

Sebuah jet pribadi sewaan jatuh dan terbakar hebat di wilayah timur Republik Dominika pada Minggu waktu setempat. Insiden maut tersebut menewaskan pilot dan kopilot yang berada di dalam pesawat.

Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik pesawat gagal mendarat dengan mulus. Pesawat sempat kembali mengudara setelah menyentuh landasan, namun tak lama kemudian menghantam landasan pacu untuk kedua kalinya hingga roda depan patah dan memicu ledakan besar. Kobaran api dan asap tebal langsung membumbung, sementara sejumlah truk pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyemprotkan air guna mengendalikan kebakaran.

Pilot dan co-pilot sebuah jet pribadi yang disewa oleh legenda bisbol Yadier Molina meninggal Minggu dalam kecelakaan yang membara di Republik Dominika bagian timur, kata pihak berwenang dan mantan pemain tersebut. Institut Penerbangan Sipil Dominika mengatakan pilot dan kopilot yang tewas merupakan warga negara Amerika. Tidak ada penumpang yang dilaporkan di dalam pesawat. Pesawat tersebut mengumumkan keadaan darurat ketika berada sekitar 16 mil laut barat daya La Romana dan jatuh ketika mencoba mendarat di sana.

Penyelidikan telah dibuka untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat. Jet pribadi itu berjenis Gulfstream G200, yang dapat menampung hingga 18 penumpang itu. Molina sendiri, seorang mantan catcher Major League Baseball St. Louis Cardinals, AS, mengatakan pesawat itu menuju Texas untuk menjemput dia dan keluarganya untuk menerbangkan mereka ke kampung halamannya, Puerto Rico. Pariwisata adalah kunci perekonomian Republik Dominika, negara berpenduduk 11,6 juta orang yang terletak di Karibia.

Pada tahun 2021, sembilan orang tewas dalam kecelakaan pesawat pribadi setelah berangkat dari Bandara Internasional Las Americas di ibu kota, Santo Domingo





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Jet Pribadi Republik Dominika Kecelakaan Pesawat Pilot Dan Kopilot Tewas

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